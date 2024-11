Apre a Roma Gamm, il museo del videogioco più grande d'Italia

Apre a Roma il 30 novembre il Gamm, il più grande museo del videogioco in Italia. Nasce dall'esperienza di oltre 25 anni nel settore del gaming del team che ha dato già vita all'esperienza di Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma che dal 2012 ha registrato oltre due milioni di visitatori da tutto il mondo.

L'inaugurazione del museo avverrà nell'ambito di Checkpoint - Festival of Interactive Experiences, una due giorni di talk, panel tematici, workshop, rassegna culturale di opere e attività di divulgazione dedicate alla valorizzazione artistica e culturale dei videogiochi. È previsto il 28 e 29 novembre alla Casa del Cinema di Roma.

Aperto 7 giorni su 7, il Gamm si estenderà su una location di circa 700mq suddivisa in due livelli e tre macroaree tematiche. È pensato non solo per gli appassionati di videogiochi ma anche per famiglie, ragazzi, turisti, scuole, accademie, esperti del settore, e per chiunque voglia scoprire storia e valore culturale dei videogiochi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA