Emily in Paris 4, i luoghi iconici della serie

Tra il successo dei Giochi Olimpici e l’attesa per le prossime Paralimpiadi, la quarta stagione di Emily in Paris riporta subito Parigi sotto i riflettori tra luoghi cult della serie e nuovi posti da scoprire dentro e fuori Parigi, alla scoperta di paesaggi e cultura francese in un modo unico. E non solo. Dopo aver fatto tappa in Normandia, nella seconda parte della stagione disponibile dal 12 settembre su Netflix, la protagonista della serie Emily Cooper farà incursione sulle Alpi francesi per poi sbarcare a Roma. Con l'aiuto di Omio - la piattaforma di soluzioni di trasporto globali - è possibile seguire le orme di Emily e visitare i luoghi più iconici della serie per vivere un viaggio iconico alla scoperta delle più belle location di Emily in Paris.

Roma. Sarà protagonista della seconda parte della stagione con luoghi iconici della capitale italiana come il Colosseo, la Fontana di Trevi, Trastevere e la Bocca della Verità, situata nella parete del pronao della chiesa di Santa Maria in Cosmedin.

Parigi. Indiscussa protagonista, mette in scena il meglio di sé anche durante la quarta stagione che vede Emily tornare in tutti i suoi luoghi parigini preferiti oltre ad aggiungerne di nuovi.

° Maison Boucheron - Nello storico flagship al civico 26 di Place Vendôme l’amato cast, che include Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu e Bruno Gouery, esplora l’essenza del lusso parigino tra le creazioni della Maison. L'iconica collezione Quatre, che quest'anno celebra il suo 20º anniversario, è protagonista: l'attrice Philippine Leroy-Beaulieu indossa alcuni tra i pezzi più emblematici della collezione e, per le riprese, Boucheron ha messo a disposizione circa 100 gioielli esclusivi. Le scene sono state girate il 5 febbraio al 26 di Place Vendôme nell’appartamento situato tre piani sopra la boutique all’interno dell’Hotel de Nocé. In questo spazio, completamente ristrutturato nel 2018 come suite indipendente per gli Amici della Maison, si possono organizzare pranzi privati o addirittura soggiornare per una o due notti ammirando Place Vendôme dalla camera da letto o dalla vasca da bagno.

● I arrondissement - la tappa imperdibile è Place de Valois, punto fermo della serie a pochi passi dal Louvre e dalla pittoresca Place Colette. In questa piazza che prende il nome da re Luigi FIlippo I hanno sede l’agenzia in cui lavora Emily e il Bistrot Valois, il locale dove hanno luogo le pause pranzo tra colleghi. A pochi passi, si trova anche il Jardin du Palais Royal, un vero rifugio nel cuore della città dove Emily aveva incontrato la sua migliore amica Mindy

● V arrondissement - nel cuore del Quartiere Latino, diventato un vero e proprio simbolo della vita parigina, si trova Place de l’Estrapade dove affaccia il caratteristico appartamento della protagonista e ha sede il ristorante di Gabriel

● VI arrondissement - qui si trova il Café de Flore, storico locale all’angolo di Boulevard Saint-Germain e Rue Saint-Benoît. Sin dalle prime stagioni il Café de Flore diventa per la protagonista punto di ritrovo per incontri cruciali

● IX arrondissement - irrinunciabile la visita al maestoso Opéra Garnier, teatro simbolo della cultura francese, dove Emily assisterà allo spettacolo de Il lago dei cigni insieme alla sua nuova fiamma Thomas

● XVI arrondissement - nuove e suggestive location parigine al di fuori della frenesia dei quartieri centrali si aggiungono nella quarta stagione come il lussuosissimo Musée de Baccarat, un antico palazzo costruito da una famiglia francese nel 1800 che ospita il negozio di Baccarat, un museo, una sala da ballo dove è stato girato lo spettacolare ballo in maschera della quarta stagione.

Nello stesso arrondissement si trova poi il celebre Stade Roland Garros, tempio del tennis e protagonista del lancio di una campagna pubblicitaria nei nuovi episodi della serie

Normandia. Bellissima escursione in giornata alla Maison et Jardin de Claude Monet a Giverny, in Normandia dove hanno sede giardini e casa del famoso pittore Claude Monet. Un luogo perfetto per una gita fuori Parigi tra arte e natura.

Alpi Francesi, Haute-Savoie. Megève, caratteristico villaggio delle Alpi Francesi, è una delle destinazioni sciistiche più esclusive e affascinanti della Francia. Altra new entry della quarta stagione, si trova nelle Alpi del sud-est della Francia, nel massiccio del Monte Bianco. Qui è collocato lo Chalet della famiglia di Camille.

Il guardaroba tutto griffe di Emily Cooper

Per celebrare il lancio della quarta stagione di Emily in Paris su Netflix, Catawiki, leader in Europa per gli oggetti speciali, ha dedicato un’asta esclusiva dedicata alla serie tv. Ispirata a Emily Cooper, la dinamica marketing executive di Chicago, che ha incantato e lasciato sorpresi gli spettatori di tutto il mondo con il suo guardaroba sin dalla prima stagione, la collezione cattura l'essenza delle sue vivaci e stravaganti avventure parigine. La raccolta comprende pezzi ispirati al guardaroba di Emily quali la borsa Kelly 32 di Hermès, la collana con ciondolo in oro di Cartier, o gli occhiali da sole di Tom Ford in rosa acceso.

Il suo stile di vita frizzante e l'incantevole scenario di Parigi hanno ispirato anche una selezione di arredi interni come il vaso Val Saint Lambert in cristallo viola e trasparente, il tavolino da caffè in carta riciclata di J.oB Studio, e la poltrona in plastilina di Diego Faivre, per evocare l'inebriante atmosfera cosmopolita della serie. E poi ancora la borsa Balenciaga Crush, un paio di sandali con cinturino di Bottega Veneta.

