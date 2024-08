Le letture dell'estate 2024, una guida emozionale a colori

L'estate per tantissimi di noi è l'agognato momento del riposo e della lettura, aspettiamo la stagione e le ferie sono il periodo che idealmente consideriamo favorevole alla lettura dei titoli best seller in classifica, premiati ai concorsi letterari oppure più di nicchia suggeriti da un tam tam, titoli che per mesi sono rimasti in wishlist. C'è chi è appassionato al libro di carta e chi legge sugli eReader che ne possono contenere infiniti.

Fra romanzi, classici della letteratura italiana, saghe storiche, biografie e saggi c'è un vasissimo mare di libri (e anche audiolibri). Per chi è passato alla lettura digitale (pratica, comoda e motore di una migliore esperienza e maggiore frequenza di lettura, specie se si è in viaggio) ecco dalla libreria di Rakuten Kobo alcuni titoli consigliati per l'estate 2024.

Il catalogo si tinge di nuances e sfumature diverse per una scelta anche 'emozionale' guidata dai colori: dal rosso al verde, passando per il blu e il giallo, ciascuno rappresenta un genere letterario differente che ispirerà le letture estive attraverso i libri di Mondadori, Einaudi, Piemme, Sperling & Kupfer, Rizzoli, BUR, Fabbri editori, Lizard o Mondadori Electa.

ROSSO: Colore della passione, sia amorosa che politica, il rosso domina i romanzi d'amore, ma anche le biografie di personaggi che hanno fatto della lotta e dell'anticonformismo la loro cifra. Un colore che racchiude un universo di emozioni forti e contrastanti e che guida anche i personaggi di grandi saghe storiche e gli eroi del fantasy.



Bridgerton - 1. Il duca e io, Julia Quinn

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi.



Ricordatemi come vi pare, Michela Murgia

La viva voce dell'intellettuale più lucida e appassionata del nostro tempo torna a visitarci per una formidabile resa dei conti sul potere, il femminismo, la fede, la letteratura. Ma soprattutto sulle dieci vite che ha vissuto con incantata sfacciataggine, senza paura, ripercorse oralmente nell'unica autobiografia organica possibile per una che ha attraversato il mondo correndo scalza, bruciando luminosamente ogni tappa.



Icebreaker, Hannah Grace

Anastasia Allen si allena da una vita per entrare nella nazionale americana di pattinaggio. E tutto sembra andare per il meglio quando ottiene una borsa di studio per l'Università della California e un posto nella loro squadra di pattinaggio artistico. Nulla potrà fermarla. Neppure il capitano della squadra di hockey, Nate Hawkins. I due chiaramente non si possono soffrire, ma sono costretti a condividere il palazzetto del ghiaccio in cui allenarsi... e molto di più.



BLU: Colore della calma e della riflessione. Fra i suggerimenti i grandi romanzi letterari, storie di formazione, biografie letterarie e la grande saggistica che unisce la qualità alla piacevolezza della lettura.



Aggiustare l'universo, Raffaella Romagnolo

Ottobre 1945. L'anno scolastico inizia in ritardo. È il primo dell'Italia liberata e non è semplice ripartire dalle macerie. La maestra Gilla guarda con angoscia quei muri che fino a poche settimane prima alloggiavano nazisti. È arrivata a Borgo di Dentro per sfuggire alle bombe che martoriavano la sua Genova, e come tanti giovani ha combattuto e ha rischiato la vita, scommettendo sulla costruzione di un futuro migliore che altri compagni non vedranno. Ma ora non vuole pensare a quello che la guerra le ha tolto, e le ventitré allieve di quinta elementare che ha di fronte sono una ragione sufficiente per tenere a bada la tristezza.



I giorni di Vetro, Nicoletta Verna

È ingenua, ma il suo sguardo sbilenco vede ciò che gli altri ignorano. È vulnerabile, ma resiste alla ferocia del suo tempo. È un personaggio letterario magnifico. La voce di Redenta continuerà a risuonare a lungo, dopo che avrete chiuso l'ultima pagina. Intenso, coraggioso, I giorni di Vetro è il romanzo della nostra fragilità e della nostra ostinata speranza di fronte allo scandalo della Storia.



Resisti, cuore. L'Odissea e l'arte di essere mortali, Alessandro D'Avenia

Alessandro D'Avenia ripercorre i ventiquattro canti del poema come un'arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Ci accompagna attraverso l'opera come studioso di Lettere classiche che l'ha eletta a suo principale ambito d'interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell'interpretare lo spirito del tempo. E nel raccontarci le peripezie di Ulisse vi ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il proprio originale compimento esistenziale.



GIALLO: Il giallo in Italia è inevitabilmente il colore dell'intrigo, di ambientazioni noir e intricati misteri da risolvere, ideali per dar spazio alla fantasia e vivere il delitto perfetto anche sotto l’ombrellone.



Il Castagno dei cento cavalli, Cristina Cassar Scalia

«La Boscaiola» era un tipo schivo, però non dava fastidio a nessuno: una di quelle persone che non sembrano avere amici e nemmeno nemici. Eppure qualcuno l'ha uccisa. Poi ha infierito sul suo cadavere come se avesse un intento preciso. Un nuovo caso per Vanina Guarrasi.



L'età del male, Deepti Kapoor

La saga criminale dei Wadia. Party dove l'eccesso è la regola, abiti di uno splendore sfacciato, auto di lusso. Sesso. È tutto grandioso, tutto disponibile, basta accettare la legge della famiglia Wadia. Ora, anche a causa di una donna, questo mondo può finire. «La risposta indiana a Il padrino».



L'uomo delle castagne, Soren Sveistrup

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma da fuoco sulla sua nuca.



VERDE: Un colore positivo, per lasciarsi alle spalle la nostalgia della bella stagione che volge al termine e ripartire pieni di energia. Storie feel-good, ma anche libri legati al benessere fisico e psichico, e ovviamente temi legati alla natura.



Atomic habits. Piccole abitudini per grandi cambiamenti, James Clear

Questo manuale brillante e dettagliato ci accompagna, passo dopo passo, sulla strada del cambiamento sostenibile, attraverso un metodo chiaro e facile da mettere in pratica per creare buone abitudini, per liberarci da quelle cattive, e per rimanere felicemente fedeli alle nostre scelte. Perché soltanto concentrandoci su ciò che abbiamo il potere di cambiare - ciò che ogni giorno decidiamo di fare o non fare - potremo ottenere una trasformazione profonda e duratura.



Il lato oscuro dell'abbondanza, Hope Jahren

Con rigore scientifico e ironia, l'autrice osserva come la costante ricerca del benessere scandisca da sempre il ritmo del progresso umano. Ma la nostra rapacità ci spinge a consumare più del necessario, piuttosto che a condividere gli avanzi della nostra ricchezza. Basti pensare che, su scala globale, dal 1969 a oggi la produzione di cereali e di carne è triplicata, eppure gli scarti di cibo sono aumentati a tal punto da essere pari alla quantità che servirebbe a sfamare tutte le persone denutrite del mondo. L'analisi di Jahren rivela come sia questo insaziabile bisogno di abbondanza ad aver imposto al pianeta un cambiamento.



Il rosmarino non capisce l'inverno, Matteo Bussola

In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta delicatezza e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il nostro desiderio e la nostra paura di essere felici.Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante un terribile segreto.

