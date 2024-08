Il divertimento dell'estate 2024? Al tramonto tra beach party e hot spot in città

Certo che si balla ancora di notte, ma la vera tendenza in giro per il mondo sono i party diurni e serali. Come capita durante i festival e pure all'Ushuaia di Ibiza, dove si balla nel pomeriggio e la sera, non certo alle 5 del mattino. Crescono i beach party, primi tra tutti quelli del Papeete Beach di Milano Marittima, che da 24 anni propone un'atmosfera pop, pensati per chi vuol stare al centro delle scena. Uno dei segreti di questo spazio, che è prima di tutto una spiaggia, è la musica, sempre accompagnata da show in grande stile. E qui, fin dal mattino, in console si alternano decine di dj professionisti, ognuno con il suo sound. Tra i tanti, ecco Giga, stimato da colleghi e appassionati e Mitch B., che rappresenta il Papeete anche in tour e spesso fa scatenare anche il Dunes di Ibiza o la Terrazza Aperol di Milano.







Novità assoluta, Cava Regia beach club a Marina di Aequa, in Costiera Sorrentina. Situato in una zona incontaminata, immersa nella macchia mediterranea all’interno di una vecchia cava, comodi letti ergonomici griffati E. Marinella, brand napoletano conosciuto nel mondo. Il ristorante è aperto dalle 17 alle 23, così si cena in massima libertà e musica e dj set iniziano già alle 15, spesso con guest star e spettacoli circensi. "Proporre un'esperienza davvero esclusiva non è facile", spiega l'art director Nello Simioli, che da sempre opera nell'ambito del lusso, anche come dj. "Implica un impegno inimmaginabile e investimenti molto più ingenti di quanto si possa immaginare".

Ecco poi Lady-J, il tour che supporta le DJ del futuro, porta il suo stile unico tra i beach club in Italia . Questo evento mette in luce giovani e talentuose artiste come Dizzy, Gloria Fregonese, Ika Faccioli e Nikita Voguel. Dopo aver attraversato l'Italia, la manifestazione si è conclusa il 29 luglio a Riccione, alla presenza dei quattro tutor Alex Neri, Tommy Vee, Albi Scotti e Georgia Mos. La vincitrice rappresenterà Lady-J all'Ibiza Global Festival, ma ciò che conta davvero è che la scena musicale italiana sta diventando sempre più femminile, sostenuta anche da star del pop.

I Negramaro, ad esempio, hanno recentemente condiviso il palco con Ika Faccioli e Georgia Mos, a Genova.

E che succede in Salento? La 'party destination' italiana degli ultimi anni, Gallipoli, incorona la Praja, la grande discoteca estiva più attiva d'Italia, che offre ben 29 party nel luglio 2024. E' aperta 7 notti su 7, proponendo sul palco artisti come Gué, Tony Effe, Gabry Ponte, Anna, Rose Villain e Ilario Alicante... Ma anche al top club di Musicaeparole la notte inizia presto, già alle 18, al Kabana, a Baia Verde, l'après beach della Praja. Il tramonto sulla spiaggia di Baia Verde emoziona.

Tra i più scatenati tra beach e vip party, c'è senz'altro Ben Dj, che, tra mille altri, ha sonorizzato da par suo il party milanese che ha preceduto il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi.







Tra Twiga a Forte dei Marmi ed El Camineto a Cortina e pure ad Annex Beach, a Cannes, Ben seleziona musica che mette il sorriso. "Perché aspettare le 3 del mattino per iniziare a ballare quando si può farlo già a tavola?", racconta l'artista, italiano d'adozione e cittadino del (bel) mondo. "Vip e persone normali vogliono tutte divertirsi, non ci sono differenze. A tutti propongo spesso brani che tolgano le inibizioni e rompano il ghiaccio. Il segreto è tutto lì".

Infine The Beach Luxury Club, brand creato da Manuel Dallori in crescita nel mondo. Dopo il successo di Sharm (Egitto) e Santa Flavia (Palermo), le nuove aperture per l'estate '24 sono due, a Forte dei Marmi (Greg on Beach) e a Marina di Scalino (Grosseto) e presto arriverà anche The Beach Tulum, per portare lo stile di divertimento italiano anche in Messico. Il format è dedicato al lusso accessibile, ovvero dedicato a tutti coloro che se lo scelgono. Dallo spritz allo champagne, passando per dinner show di livello internazionale, c'è tutto... e ovviamente il divertimento inizia già all'ora del tramonto, con dj set e live music.

