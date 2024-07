Gonfiabili per l'estate, dopo unicorno e frutta, è l'anno delle poltrone luminose

L’estate è arrivata ed è caccia al giocattolo ‘gonfiabile’ del momento. Dopo unicorni e fette di anguria, è la volta della pigrizia, dell’eleganza di alta gamma e di gonfiabili con effetti speciali per le feste in piscina o al tramonto on the beach.

Nell’estate 2024 la siesta pare essere il momento più ambito e nei trend mondiali dei gonfiabili spiccano i materassini/ cuscinoni, le poltrone galleggianti e le amache portatili in chiave ‘lazy’ (per passare il tempo pigramente a bordo piscina o sull’arenile, al sole o all’ombra, hanno forme che si adattano al corpo e alla posizione preferita e poi si ripongono facilmente in busta), seguiti dai materassini a forma di amaca, i formati a due piazze e, per i fashionisti, i lettini gonfiabili a righe verdi, rosse o blu. Per chi invece vuole stupire ciambelle e cigni e fenicotteri luminosi con luce interna (ad energia solare) che si accendono al tramonto e cambiano colore. Ecco il trend mondiale ‘gonfiabili’ per l’estate 2024.

Sempre più ambiti i materassini / sacchi da spiaggia, da bagnasciuga, da bordo piscina e perfino da balcone o mini-giardinetto. E le amache portatili che si montano in un attimo, insieme ai cuscinoni imbottiti da piazzare all’ombra degli alberi all’ora della siesta, oltre alle borse giganti per trasportare tutto ironicamente chiamate 'too much bag'. “Siediti e ozia tutto il giorno” è il mantra del brand FatBoy (fatboy.com) originario dei Paesi Bassi e distribuito in tutto il mondo. I prodotti sono resistenti, idrorepellenti, antisporco e resistenti ai raggi UV, oltre che facilmente ripiegabili e, in caso di rottura, si possono riparare con toppe e ago e filo inclusi nel prezzo.

Tra i gonfiabili per adulti fashionisti spiccano i monocromatici (bianco in testa, ma anche argento, crema, azzurro), gli eleganti materassi da mare dall’aria retrò (rettangolari, con manico laterale, foderati di cotone a righe sfoderabili e lavabili, con cuscinetto gonfiabile abbinato e una borsa in canvas regolabile per trasportarlo e riporlo più facilmente, da Zarahome.com). Tra i produttori più rinomati di giocattoli gonfiabili da spiaggia di alta gamma detta i trend globali l’americano Oliver James Lilos. Sul profilo Instagram annuncia le principali novità per l’estate 2024 con al centro splendidi materassini con stampa Dragonflower (stampe retrò di ispirazione giapponese), realizzati in collaborazione con il brand italiano La DoubleJ e la londinese OrlerBar Brown. Inoltre le amache srotolabili con bordi gonfiabili a righe e con indicato ‘perfect moment’ sul bordo poggiatesta.

Le amache a righe con bordi gonfiabili per restare a mollo pigramente sono un modello molto richiesto anche sulle piattaforme di vendita online (come quelle di Mqvxt, in vendita su Amazon). Tra le novità si segnalano i salvagente cavalcabili a forma di pappagallo tropicale, dotati di maniglie per aggrapparsi oppure i materassini a forma di teschio (su kasanova.com). Seguono palloni e gonfiabili di forme varie in chiave ‘pop art’ con grafiche multicolor e, tra i giocattoli estivi per adulti sul portale Amazon, in questi giorni guadagnano le prime posizioni i materassini-poltrona a due piazze (180 x 120 cm) di Goldge. Per chi vuole stupire (e per le feste serali in piscina) cigni e fenicotteri (ma anche comode poltrone) gonfiabili, formato gigante, dotati di luce led ad energia solare. Si caricano sotto il sole per accendersi automaticamente dal tramonto in npoi, cambiando lentamente tonalità e abbellendo la piscina (di DeeprBling su Amazon).

Amatissimo dai più piccoli (a fine giugno i fan di tutto il mondo lo hanno celebrato con lo ‘Stitch Day’), il simpatico extraterrestre creato in laboratorio della Walt Disney, Stitch, fa fare parte dei protagonisti Disney per braccioli, palloni gonfiabili, mini-tavole da surf, secchielli e formine da spiaggia. La linea spiaggia di Barbie e Hot Wheels lanciata da Mondo, comprende: una ciambella gonfiabile, un set di braccioli super glamour, materassini gonfiabili, pallone da spiaggia gonfiabile e una tavola da surf con la mitica bambola per i nuotatori più esperti che non temono la forza del mare.

Per i bebè ci sono anche gli unicorni come il canottino gonfiabile in vinile ‘Narvalo di Bestway’ (Kasanova.com). Anche tra i bestseller del momento su Amazon, spiccano i gonfiabili a forma di unicorno e di fenicottero rosa per bambini (Bestway) e la piscina gonfiabile con mini scivolo acquatico e tappetino di atterraggio imbottito (con spruzzo collegabile al tubo da giardino) ‘Play Center Arcobaleno’ (anche nella versione con i dinosauri) del brand Intex.

Sulla piattaforma Wallapop c'è un grande incremento di ricerche legate ai gonfiabili da piscina o da mare, come quello a forma di fenicottero o di ciambella, hanno registrato a giugno un aumento di ricerche del 40% . E tutti gli accessori da vacanza dal ventilatore portatile alla power bank e alla cassa audio portatile che piace ai giovani.

E-commerce d'estate, viaggi pratici e leggeri con boom di zaini

Tra i principali trend dell'e-commerce italiano per l'estate 2024 messi a disposizione da Trovaprezzi.it:

A luglio, i consumatori preferiscono acquistare occhiali da sole, prodotti per il nuoto e la piscina, articoli per trekking e campeggio, e libri.

Ad agosto, l'attenzione si sposta su articoli per subacquea e surf, costumi e moda mare, zaini e accessori da viaggio.

Nel mese scorso, impennata di ricerche online per occhiali da sole e prodotti solari (+154%). Calo del 61% per costumi da bagno e crescita del 18% per l'abbigliamento sportivo.

Gli italiani sembrano preferire le attività montane alle tradizionali vacanze al mare perlomeno per gli acquisti via web.

Aumento del 117% per gli zaini rispetto all'anno precedente, indicando una tendenza verso viaggi più pratici e leggeri.

Prezzi medi in diminuzione per prodotti per il corpo (-83%), valigie (-18%) e abbigliamento sportivo (-10%).

