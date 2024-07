Volo no-stress, 10 tips per viaggiare in aereo

Prendere un volo può essere stressante soprattutto in estate quando negli aeroporti c'è confusione da sovraffollamento. Ecco 10 consigli utili per un viaggio in aereo no stress, che sia vacanza o lavoro, utili soprattutto per chi magari è alle prime armi , secondo l'esperienza di Swissport.

10 tips per un viaggio in aereo

CHECK-IN

1. Via i vecchi codici dai bagagli: rimuovi gli adesivi con le etichette bagaglio dei viaggi precedenti per assicurarti che le tue valigie arrivino a destinazione senza intoppi.

2. Vola in comodità con un upgrade last minute: al check-in potresti trovare offerte vantaggiose per una classe superiore.

3. Fai il check-in online per evitare le code: utilizza i banchi drop-off per consegnare il tuo bagaglio in modo rapido e senza attese.

4. Dispositivi elettronici sempre a portata di mano: per motivi di sicurezza, riponi i tuoi dispositivi elettronici nel bagaglio a mano. Ricorda che power bank e batterie non sono ammessi nel bagaglio da stiva.

GATE

5. Bagaglio a mano troppo ingombrante? Nessun problema: se lo spazio in cabina è limitato, puoi registrare il tuo bagaglio a mano al gate.

6. Documento di identità sempre pronto: per velocizzare l’imbarco, tieni sempre a portata di mano il tuo documento di identità.

TRANSITI

7. Hai perso il volo in coincidenza? Rivolgiti al banco transiti per il cambio prenotazione e per organizzare pasti e alloggio.

LOST & FOUND

8. Etichetta il tuo bagaglio dentro e fuori: applica un'etichetta con i tuoi dati di contatto all'interno e all'esterno del bagaglio per velocizzare la riconsegna in caso di smarrimento.

9. Segnala il bagaglio smarrito online: compila il modulo per la denuncia di smarrimento bagaglio online inquadrando l’apposito QR code per evitare lunghe attese al banco.

10. Hai perso auricolari o cuffie? Rivolgiti all'ufficio Lost & Found. Potrai facilmente ricollegarli al tuo cellulare tramite Bluetooth.

