Il calendario dell’Avvento, impazza la nuova passione da scartare nell’attesa del Natale

Non solo quelli di Dior, YSL Beauty, Sephora Collection, Charlotte Tibury, Kiko e Kiehl tra i calendari dell’Avvento 2023 più propinati sui tutorial di TikTok di tutto il mondo. Seppure quelli beauty siano i più famosi, questo è l’anno dei calendari natalizi con scatoline e finestrelle per il countdown che contengono sorprese di ogni genere, originali e coniugati per ogni hobby, passione, ambito e a misura di ogni tasca. Da quello Swarovski, tiratura limitata per il 100esimo anniversario di Dysney, che contiene 24 pendenti in tema Natale e costa 1.200 euro fino ai calendari più economici per bambini e adulti.

Cresce anche il trend food, in chiave gourmet: si va dalla ghirlanda natalizia edizione 2023 della pasticceria Enrico Rizzi Milano con 24 sacchetti numerati contenenti praline, dragées, cioccolato, gianduiotti e caramelle (al costo di oltre 200 euro) ai giandujotti, cremini, napolitains al latte e fondenti contenuti nel calendario Domori di Torino fino a quello del cioccolatiere belga Pierre Marcolini, ispirato al profumo dei boschi (e già sold out sul sito della cioccolateria). Seguono i calendari dedicati al tè e al caffè. E’ del brand Regina di Fiori, ad esempio, il calendario contenente 24 filtri con assortimento di 18 gusti di tè e tisane differenti ed è del brand Mlesna Tea (Sri Lanka) quello interamente dedicato agli appassionati del tè (entrambi in vendita su QVC).

Non mancano le proposte per gli amanti dei vini di alto livello come il calendario dell'avvento del vino Laithwaites che contiene un mix di champagne e vini rossi e bianchi del formato di un bicchiere (187 ml) per ogni giorno che precede il Natale a quello contenente 24 cocktail da 100 ml pronti da bere (NIO Cocktails). E’ dedicato agli amanti dello sci - come segnala la classifica dei calendari del momento del magazine economico americano Forbes - il ‘12 Days of Gourmet Nuts Winter Wonderland Selection’ di Damn-Man specializzata in snack. Contiene noci e nocciole gourmet, da aprire nei 12 giorni che precedono il Natale passati in montagna per avere uno sprint di energia dopo una giornata sulle piste.

Rispolvera invece le tradizioni ma in chiave hitech (si scarica l’App da qualsiasi dispositivo e si compila ogni giorno dal telefono o dal tablet) il calendario in stile edoardiano della Bella Epoque. Ha la firma della californiana Jacquie Lawson, illustratrice alla St. Martin's School of Art divenuta famosa in tutto il mondo per le cartoline di auguri animate elettroniche. Contiene attività come una caccia al tesoro, regali quotidiani, storie animate, musica, libri, giochi, attività creative e puzzle. Ambientato in una tenuta di campagna immaginaria, incarna la tipica atmosfera inglese durante le vacanze invernali dell’epoca.

Nuovi i calendari dedicati agli adulti ideati negli hotel di lusso, come succede questo anno agli ospiti dell’Auberge de La Maison di Courmayeur dove sono pronte ‘finestrelle’ quotidiane piene di esperienze esclusive (ogni giorno una iniziativa diversa) ed è tra i best-sellers della piattaforma di vendite online Etsy il calendario dell’Avvento 2023 della star tra le più amate dalle teenagers, Taylor Swift, contenente braccialetti da costruire, pendenti ed accessori simili a quelli che indossa lei nei tour e che la ritraggono.

I calendari dell'avvento per i più piccoli

Sono dedicati ai più piccoli e sono in tendenza tra i più venduti in questi giorni i calendari dell’Avvento di Flying Tiger Copenhagen (dalla versione semplice con cioccolato a 2 euro alla più ricca con scatoline da riempire a piacere a 5 euro) ed è ideato ancora per i più piccoli quello australiano (in inglese) ‘Scandi - Sharing Kindness’, già sold out nei siti di vendite online. Incentrato sul potere della gentilezza, non contiene giocattoli o cioccolatini (è perciò anche ideato per i bambini intolleranti al lattosio, recita lo slogan) ma ogni giorno si scoprono adesivi, messaggi e immagini da condividere con la famiglia. Una versione moderna del vecchio e semplice calendario dell’Avvento di una volta, in cartoncino da appendere al muro, dotato di semplici finestrelle e motivi religiosi a sorpresa che bastavano ai bambini per far salire l’emozione dell’attesa del Natale che si faceva sempre più vicino con questo semplice countdown quotidiano. Adesso bambini e adulti si aspettano molte più sorprese giorno per giorno e infatti contiene 15 paia di calzini da donna il calendario dell’Avvento dedicato ai personaggi Peanuts ed è davvero originale ed hand made quello dedicato agli appassionati di cinema, il ‘Movie Marathon Advent – Countdown to Christmas’ contenente 24 carte informative dedicate ai film più famosi sul Natale (in inglese). Fabbricato dall’inglese TwistStationery, è in vendita sul canale di vendite online Etsy che dà spazio alle piccole ditte e ai prodotti fatti a mano. I più venduti adesso sul canale di e-commerce Amazon, versione italiana, quelli da uomo contenenti 24 prodotti per la cura della barba della marca KreativeKraft e il nuovo Calendario dell'Avvento Escape Room, contenente 24 enigmi interattivi da risolvere aspettando il Natale (edito da Solv). Piaceranno infine agli appassionati dei mattoncini Lego i calendari contenenti in ogni casella un personaggio Marvel da costruire, da Star Wars a Harry Potter agli Avangers.

I nuovi calendari beauty per l'avvento

Sul filone beauty, tra le novità si segnalano i calendari dedicati alla nail art come quello di Néonail (nella versione da 12 o 24 giorni) con tutto l’occorrente per una manicure e pedicure con smalti semipermanenti. Ancora cura delle unghie in chiave chic per ‘12 Days of Nails - Advent Calendar’ di Le Mini Macaron, brand con sede a Barcellona, contiene smalti in gel e tutti gli accessori per la manicure (in vendita online e a La Rinascente di Milano e Roma). Le patite della cosmesi biologica hanno invece l’imbarazzo della scelta tra calendari beauty in chiave bio come il nuovo calendario della maison francese specializzata in prodotti biologici e naturali Aroma-Zone, con cassettini contenenti prodotti per viso, capelli, corpo e per la casa, oppure il calendario della francese Yves Rocher, ricco di prodotti per viso, capelli, e makeup per il look di Capodanno. La versione 2023 - precisano i responsabili del brand - è stata assemblata da persone disabili in ‘reinserimento’ che lavorano presso una “Adapted Company”, ovvero società che adattano il sistema alle capacità legate alle stesse disabilità, così come prevede l’ordinamento francese. I kit di cosmetici contenuti in cassettini e scatole per il conto alla rovescia delle feste di Natale non sono più solo campioncini e mini formati come succedeva per le prime edizioni di questo genere di calendari. Da qualche anno contengono formati full size, come quello di Nivea che ad esempio contiene 18 prodotti beauty di cui 14 in versione full size, oltre a 6 accessori.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA