Il Gran Ballo Viennese di Roma, una favola contro la violenza di genere

Sostenere l'associazione “Frida - Donne che sostengono donne”. È questo uno degli obiettivi principali della XV edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, il Charity Ball da favola moderna che va in scena nel Ritz Ballroom del St. Regis Rome la sera del prossimo 28 ottobre 2023. Frida nasce nel 2008 dalla forza e dalla volontà di un gruppo di donne con specializzazioni differenti, opera in collaborazione con le istituzioni per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere, fornisce accoglienza e sostegno a donne vittime di violenza e realizza azioni di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche di genere.

Tenaci, determinate, curiose della vita e di sé stesse, ma soprattutto libere “sognatrici” in grado di sfidare il mondo e le sue convenzioni, saranno queste le ragazze, di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da tutta Italia, pronte a volteggiare sulle note dei più famosi Valzer di Strauss e accompagnate dai loro cavalieri, appartenenti quest'anno al primo Reggimento Granatieri di Sardegna, dell’Esercito Italiano. La serata sarà condotta da Marianna Taormina, la giovane siciliana che nel 2018 ha indossato la fascia di Miss Sorriso e l’anno seguente ha rappresentato l’Italia al celebre Opernball di Vienna. Il format è nato nel 2007 da una idea Elvia Venosa e oggi è ormai una realtà associativa consolidata: Associazione di promozione sociale (Aps) Gran Ballo Viennese di Roma. Una realtà nata dal desiderio di raccontare l’esperienza di circa mille tra ragazze e ragazzi che hanno partecipato in questi anni al Ballo, con l’obiettivo di offrire un’alternativa alle nuove generazioni che non si riconoscono nei modelli sociali predominanti prendendo ad esempio la settimana di preparazione che precede l’evento stesso.

Il Gran Ballo Viennese di Roma

"Nonostante l’incessante battage mediatico, a cui assistiamo quotidianamente, su temi legati al gender gap, all’inclusione, al bullismo - spiegano in una nota gli organizzatori - troppo spesso proprio le giovanissime che incontriamo hanno gravi difficoltà a far sentire la propria voce. Essere fuori dal coro resta la cosa più difficile, non aderire ai canoni estetici e comportamentali proposti dalla società comporta “l’esclusione”, l'emarginazione sociale che in giovane età ha dei costi altissimi. Credere in valori come romanticismo, gentilezza, corteggiamento, rispetto reciproco, altruismo, condivisione può far sentire questi ragazzi mosche bianche. Lo scopo dell’Associazione è creare per queste ragazze e per i loro cavalieri dei momenti di incontro, delle occasioni speciali, anche attraverso il ballo di coppia, in cui incontrarsi, conoscersi e riconoscersi, fare amicizia nel modo più semplice e naturale possibile".

Il Gran Ballo Viennese di Roma

L’evento sarà preceduto da una settimana di preparazione durante la quale per le giovani partecipanti si alterneranno lezioni di Bon Ton, svolte dall'Accademia Italiana di Galateo, ma anche di Make-up, con Pablo Gil Cagnè. Accompagnate dai rispettivi cavalieri, le ragazze, seguiranno lezioni di Valzer curate dal Maestro Fabio Mollica che, sin dalla prima edizione, si fa garante di coreografie da sogno. Grande novità di questa edizione l’importante collaborazione con la Sensual Dance Fit, il primo programma di danza e motivazione ideato dalla ballerina, coach internazionale ed imprenditrice Carolyn Smith e dedicato a tutte le donne: un progetto concepito per aiutarle a ritrovare la propria sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo e movimenti di fitness. Il Charity Ball al St regis è realizzato con il patrocinio della Città di Vienna, dell’Ambasciata d’Austria in Italia e del Ministero della Difesa Austriaca. La coppia vincitrice parteciperà poi all'Opernball della capitale austriaca in rappresentanza dell'Italia.

Il Gran Ballo Viennese di Roma

Riproduzione riservata © Copyright ANSA