Ragazzini per sempre: la passione kidult per i giochi evergreen

Ragazzini per sempre: il kidult è un trend in crescita che trasforma il collezionismo in un esperienza creativa e alla moda. Conquista non solo bambini e famiglie, ma anche adolescenti e giovani adulti alla ricerca di oggetti unici da collezionare, scambiare e condividere. Il termine kidult, una fusione tra “kid” e “adult”, descrive Millennials e giovani adulti che acquistano giochi per ritrovare la magia dell' infanzia e creare momenti di evasione dalla routine. Gli esempi per spiegare questo fenomeno sono molteplici dai giochi di società come il Monopoly ai tavoli di Subbuteo, alle figurine dei Sylvanian Families che hanno conquistato una nuova generazione di appassionati , registrando nell'ultimo anno in Italia, una crescita del 2,5%, raggiungendo un valore di 4,5 miliardi di euro.

Tra i giochi da tavolo classici, c’è Monopoly, ma anche Risiko e Cluedo sono legati alla memoria collettiva delle serate con amici e parenti ma conquistano anche i giovani di oggi. Trivial Pursuit è un altro grande evergreen da party game. Nel pieno della tendenza c'è Lego: si chiamano AFOL gli adulti fan di LEGO, una community appassionata che ha per i mattoncini colorati amore sin dalla infanzia e che continuano a fare dei set un gioco preferito per loro, magari con la 'scusa' di figli e nipoti.

Il Subbuteo invece è un ricordo d'infanzia di generazioni passate: un panno verde faceva da campo (spesso fissato a un tavolo di compensato con delle puntine da disegno), le porte, due squadre di giocatori e un pallone. Oggi di padre in figlio si torna a montare quel panno (ci sono anche club e bar in tutta Italia) che non è mai stato solo un mero rettangolo su cui far scorrere la pallina, ma quasi una liturgia. Oggi ci sono e-commerce e negozi fisici, come Subbuteo Lab - The old Subbuteo shop che tengono alta la memoria e propongono personalizzazioni, restauri e incontri.

Colori pastello, ambientazioni idilliache e la cura per il dettaglio sono solo alcune caratteristiche che contraddistinguono la collezionabilità dei piccoli personaggi Sylvanian che dal 1985 hanno successo con le famiglie di animaletti antropomorfi. Sylvanian Families entra in sintonia con il trend #Kawaii, (in giapponese carino), perché le graziose creature in miniatura da giocattoli diventano un simbolo di un ritorno alla semplicità e alla dolcezza che caratterizzano i desideri di molti adulti, alla ricerca di un angolo di serenità e bellezza in un mondo frenetico. Sempre più spesso, questi personaggi vengono reinterpretati come accessori fashion da indossare, come portachiavi o charms per borse e zaini. Piccoli dettagli di stile, protagonisti di contenuti creativi sui social, che permettono di esprimere la propria personalità e aggiungere un tocco Kawaii al proprio look.

