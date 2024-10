La vita di Pharrell Williams raccontata con i Lego

La vita e la carriera di Pharrell Williams raccontata attraverso i mattoncini Lego. 'Piece by Piece', diretto e co-prodotto da Morgan Neville, è uscito nelle sale Usa l'11 ottobre e arriverà in Italia il 5 dicembre.

Intanto il 20 ottobre è stato scelto come film di chiusura della 68/a edizione del Bfi London Film Festival. La pellicola traccia il percorso che ha portato l'artista a diventare un cantautore, performer e produttore pluripremiato e che ha collaborato con artisti come Jay-Z, Snoop Dogg, Britney Spears e Beyoncé. Una storia dalle mille sfaccettature che, per quanto insolito possa sembrare, viene raccontata in modo ricercato ed esuberante attraverso i giochi della Lego.

L'ipotesi di un progetto sulla vita e sulla carriera di Williams cominciò a prospettarsi già nel 2013, dopo il successo di brani come 'Happy' e 'Get Lucky', ma l'artista era scettico sull'idea di un biopic tradizionale. Preferiva piuttosto una formula che sfidasse le barriere di genere cinematografico e decise di raccontare la sua esperienza appunto attraverso il filtro del mondo Lego. "Per diverse ragioni - ha spiegato in conferenza stampa -. Innanzi tutto, volevo che i miei figli (ne ha avuti quattro con la moglie Helen Lasichanh, ndr) comprendessero la mia storia. Compriamo set Lego per loro e ci giocavo sempre da bambino. Il mio primo ricordo di un giocattolo è quello dei miei genitori che mi comprano dei Lego. Poi volevo fare in modo che Morgan accettasse, così come dovevano accettare la Lego, Focus Features e Donna Langley di Universal. Tutti hanno detto sì".

Mattoncino dopo mattoncino, Piece by Piece ricostruisce l'infanzia di Pharrell partendo dal luogo in cui è nato e vissuto per molti anni, Virginia Beach, in particolare Atlantis Apartments, un complesso residenziale sovrappopolato dove gli estranei avevano paura di mettere piede. Per Pharrell invece era un posto speciale, pieno di talenti e divertimento.

Il film vede anche le apparizioni di numerose star tra cui Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z, Snoop Dogg. Ognuno di loro ha registrato interviste, senza sapere che sarebbero poi diventate delle animazioni Lego.

"Di proposito - ha sottolineato Williams - non abbiamo rivelato loro quale sarebbe stato il prodotto finale. Volevamo solo che rispondessero alle domande e vedere le loro reazioni senza filtri. Parte della magia di questo film è quello di essere un racconto chiaro, vivace, senza un copione".

In contemporanea con il film esce anche la colonna sonora omonima: 21 brani, con alcuni dei più grandi successi di Pharrell e cinque inediti, tra cui 'Piece by Piece' con la partecipazione della banda della sua scuola superiore, 'Princess Anne High School'.



