Per la prima volta parità uomo donna nei film blockbuster 2024

Per la prima volta in assoluto, mentre nel 2024 venivano offerti tanti film importanti con protagonisti maschili, ne sono stati offerti altrettanti con protagoniste femminili.

Secondo l'ultimo rapporto dell'USC Annenberg Inclusion Initiative, che valuta genere, razza/etnia ed età degli attori principali e co-protagonisti di ogni film tra i 1.800 campioni di incasso dal 2007 al 2024, le protagoniste femminili hanno finalmente raggiunto la parità, almeno per quanto riguarda la rappresentanza.

Secondo i risultati resi noti oggi, dei 100 film di maggior incasso del 2024, 54 avevano una ragazza o una donna come protagonista o co-protagonista. Ciò segna un notevole balzo in avanti rispetto al 2023, in cui solo 30 film avevano una protagonista identificata come donna.

"Questa è la prima volta che possiamo dire che è stata raggiunta l'uguaglianza di genere nei film di maggior incasso", ha affermato la dott. ssa Stacy L. Smith, che guida il rapporto di ricerca, rilanciato da TheWrap. "Nel 2024, tre dei primi 5 film avevano una ragazza o una donna in un ruolo da protagonista, così come cinque dei primi 10 film, incluso il film numero 1 dell'anno, 'Inside Out 2' della Disney".

"Abbiamo sempre saputo che le protagoniste identificate come donne avrebbero fatto soldi", ha continuato. "Questo non è il risultato di un risveglio economico, ma è dovuto a una serie di circostanze e sforzi diversi (nei gruppi di difesa, negli studi, attraverso iniziative DEI, ossia la politica su diversità, equità e inclusione che l'amministrazione Trump intende smantellare, ndr) per affermare la necessità di uguaglianza sullo schermo".

Universal Pictures ha ottenuto la percentuale più alta di protagoniste e co-protagoniste femminili, attestandosi al 66,7%.

Seguono Warner Bros. Pictures al 55,6% e Lionsgate con il 54,5%.

La Sony Pictures ha avuto il risultato peggiore, con solo il 38,5% dei suoi film tra i 100 più venduti dell'anno scorso con una protagonista femminile.



