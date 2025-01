Le parole dell'anno secondo il lessicologo, termini di moda o che riflettono quello che accade sul serio

Sembra che arrivi sempre prima: editori e dizionari scelgono la loro "parola dell'anno". Inizialmente pensato per riassumere una tendenza significativa o un sentimento che rappresenta l'anno trascorso, l'esercizio sta ora diventando una competizione per identificare e mettere in risalto lo slang di moda.

Collins ha scelto brat , il fenomeno dell'album Charli XCX applicato alle donne spericolate e vivaci (e brevemente a Kamala Harris). La parola di Cambridge era manifest , un linguaggio da influencer per "desiderare intensamente e farlo accadere".

Oxford, dopo un sondaggio, ha nominato brain rot , il risultato intorpidente dello scrolling e dell'ossessione online, con slop (contenuto di bassa qualità prodotto dall'intelligenza artificiale) come secondo classificato. Dictionary.com ha scelto demure , usato ironicamente per promuovere una posa o un atteggiamento più dignitoso da parte degli esibizionisti online.

Il lessicologo Tony Thorne, direttore dell'archivio di slang e nuove lingue, Facoltà di arti e discipline umanistiche, King's College di Londra, a The Conversation ha osservato che queste scelte mostrano non solo come stanno cambiando alcuni aspetti della società, ma anche come la natura delle parole stesse si evolve in modi inaspettati.

I termini di moda che hanno fatto la loro comparsa nella lista di quest'anno sono, come la maggior parte dello slang (incluso "rizz", la scelta dell'anno scorso ), in gran parte generati da membri della fascia demografica più giovane, in particolare dalla generazione Z.

Gli osservatori più anziani potrebbero provare (e fallire) a cogliere il significato di queste espressioni bizzarre. Dobbiamo renderci conto che sono inventate e utilizzate in modi che sono spesso diversi da come funziona il vocabolario tradizionale. Non definiscono necessariamente fatti, azioni o processi o per niente. Piuttosto, stanno trovando nomi per ciò che una coorte più giovane chiama vibrazioni, estetica o microtrend, catturando un sentimento, piuttosto che descrivendo un concetto.

Queste parole sono spesso esse stesse dei meme, concetti diffusi viralmente che incorporano anche immagini e suoni (ciò che i ricercatori chiamano "multimodalità"). Demure, ad esempio, è nata da un video di TikTok con una voce specifica associata. Senza quell'elemento meme, probabilmente non avrebbe raggiunto lo status di parola dell'anno.

Non possiamo nemmeno essere sicuri che le nuove espressioni siano pensate per essere prese sul serio, o che abbiano effettivamente un significato. Parte del fenomeno del marciume cerebrale si verifica quando le persone creano e scambiano frasi e parole frivole, transitorie, ironiche o semplicemente senza senso. (Vedi: "skibidi" ).

Parte di ciò può essere spiegato da un altro fenomeno: trendbait . Questo descrive nuove parole, messaggi o performance deliberatamente generate da influencer online per attirare l'attenzione su di sé e ottenere follower e fama.

In ogni caso, la rivista Dazed, il cui staff di Millennial e Gen Z abita in gran parte il mondo da cui provengono quei termini, non è soddisfatta delle scelte finali degli editori. Hanno sottolineato che una delle novità più onnipresenti e importanti dell'anno non è una parola, ma un suffisso: -maxxing. Ciò significa massimizzare, migliorare o esagerare la propria persona, e viene aggiunto per formare espressioni come looksmaxxing , sleepmaxxing e smellmaxxing. L'inquietante fenomeno del “looksmaxxing” – ovvero massimizzare il proprio aspetto – è rivolto ai giovani uomini e ragazzi che vogliono cambiare il proprio aspetto per diventare più attraenti e ottenere l'accettazione sociale. Insoddisfatti del loro aspetto, i ragazzi adolescenti e i ragazzi che scorrono l'app vengono indirizzati a chat room in cui viene chiesto loro di caricare foto in cambio di consigli. Inizia con il “ softmaxxing ” che include l’igiene di base come lo spazzolamento e lo sbiancamento dei denti, la rimozione dei peli del viso e del corpo e il “ mewing ” (esercizi per la lingua che presumibilmente aiutano a tonificare i muscoli facciali). Questo progredisce in " hardmaxxing ", che consiste nel migliorare il proprio aspetto con qualsiasi mezzo necessario

Cosa c'è nella parola dell'anno?

È facile capire, dice Thorne, perché gli editori di dizionari e notizie scelgano divertenti, intriganti curiosità verbali e novità esotiche da evidenziare a fine anno. Ma questo significa che stanno eludendo le preoccupazioni più oscure e urgenti che affliggono milioni di persone in tutto il mondo. Solo pochi editori hanno selezionato parole che riflettono lo stato delle cose nel mondo più ampio. Le loro scelte hanno sottolineato una prospettiva distopica. Basandosi sui dati dei sondaggi e sul traffico di ricerca, l'editore di dizionari statunitense Merriam-Webster ha scelto la piuttosto deludente, anche se certamente rilevante, polarizzazione .

In Australia, i dizionari Macquarie hanno selezionato il termine molto rozzo enshittification . Questo termine è stato coniato per evocare il modo in cui la società sempre di più non funziona e i processi e i servizi sono sempre meno in grado di fornire risultati. Vale anche per le piattaforme (esempio Twitter).

La scelta dell'Economist è stata kakistocracy , (opposto di aristocrazia, governo dei migliori) una coniazione pomposa e finta del XVII secolo che descrive il governo dei peggiori elementi della società. Come l'enshittification, questo sottolinea il disincanto nei confronti delle strutture consolidate e delle élite dominanti.

Un altro candidato in questa categoria è “broligarchia”, in uso sui social media da anni ma che solo ora appare nei media tradizionali . Ciò riflette l’idea che i membri di un’élite tecnologica e finanziaria, i miliardari e i proprietari di piattaforme, per quanto capricciosi e irresponsabili possano essere, stanno ora usurpando il potere precedentemente esercitato da governi e legislatori.

Tra gli altri termini particolarmente rappresentativi delle nostre priorità nel 2024 rintracciati da Thorne, il nome del summit sul clima delle Nazioni Unite, Cop29, era di per sé una sorta di parola d'ordine . Le parole chiave correlate erano mitigazione, NDC (contributi determinati a livello nazionale) e, per diversi anni consecutivi, zero netto.

Informazioni ambientali è una nuova espressione che descrive i fatti, le voci che circolano online, da cui molte persone ora traggono la loro visione del mondo piuttosto che da fonti di notizie ufficiali o tradizionali. Ci immergiamo quando siamo annoiati o ansiosi senza sapere bene perché: questa tensione, tra la ricchezza delle informazioni e quanto poco ne digeriamo effettivamente, è particolarmente evidente nella fiorente industria dei video esplicativi su YouTube.

Prezzi dinamici, un eufemismo commerciale per adattare i prezzi di prodotti popolari (i biglietti del concerto degli Oasis di quest'anno, ad esempio) al massimo che gli sventurati consumatori possono permettersi.

Le parole dell'anno non devono essere necessariamente nuove coniazioni, ma possono essere parole esistenti che sembrano essere diventate particolarmente appropriate o risonanti. La scelta dell'anno scorso è stata target - sostantivo e verbo - che riflette l'orrore per la catastrofe umanitaria in corso a Gaza. Da allora, le catastrofi geopolitiche si sono solo moltiplicate. Di conseguenza la parola del 2024 per il lessicologo inglese – in forte aumento nell’uso online ma spesso udita anche nelle proteste di piazza e nelle espressioni private di indignazione – è “complice”.

