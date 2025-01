Blue Monday non ti temo, anche se fuori piove

Il fallimento dei buoni propositi è una delle ragioni per cui il 20 gennaio 2025 ossia il terzo lunedì di gennaio, dal 2005, secondo la teoria dello psicologo Cliff Arnall dell'Università di Cardiff, cade il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, quello in cui il livello di malumore è superiore a tutti gli altri lunedì dell’anno. Poca luce, è pieno inverno, le vacanze sono passate e quelle nuove sono lontane, insomma un mix blue, triste. Magari fuori piove e fa freddo.

“L'inizio di un nuovo anno ci stimola a riflettere sul futuro e a immaginare una 'versione migliore' di noi stessi. Questa proiezione, inizialmente carica di slancio e determinazione, spesso si trova, però, a scontrarsi con la realtà quando i buoni propositi, iniziali motori di cambiamento, mostrano i primi segni di cedimento. È ormai diventata consuetudine parlare di Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, tradizionalmente riconosciuto come il giorno più triste dell'anno. È, infatti, proprio a partire dalla seconda metà di gennaio che spesso i nostri buoni propositi iniziano a vacillare. Realizziamo che, probabilmente, gli obiettivi che ci eravamo prefissati, spinti dal desiderio di una 'nuova vita', erano forse troppo ambiziosi. Questa presa di coscienza può provocare in noi un senso di fallimento e dare origine ad ansia, tristezza e frustrazione”, ha commentato la Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director del servizio di psicologia online e società Benefit Unobravo.





Perché ci sentiamo giù durante il Blue Monday?

Secondo gli esperti di Naturalsalus, il Blue Monday non è solo un’idea astratta, ma un momento in cui molti sperimentano una combinazione di fattori che influiscono negativamente sull’umore. «Le giornate corte, il clima grigio e la pressione di dover raggiungere nuovi obiettivi spesso creano un mix di stanchezza emotiva e calo motivazionale», spiegano gli esperti. I rimedi naturali della fitoterapia possono fare la differenza, offrendo un supporto dolce ma efficace per ritrovare il sorriso e l’energia.

Rimedi fitoterapici per umore ed energia

I prodotti naturali derivati dalla fitoterapia offrono un valido aiuto per combattere il malessere legato al Blue Monday. Ecco alcune soluzioni consigliate dagli esperti:

Per chi sente che l’umore è basso, ecco i fitoterapici da utilizzare:

● L’iperico è noto come il "sole in bottiglia" per la sua capacità di migliorare il tono dell’umore.

● La passiflora favorisce il rilassamento e aiuta a ridurre l’ansia.

Per recuperare energia e vitalità, per contrastare stanchezza e stress ossidativo, un boost di energia naturale senza ricorrere a stimolanti artificiali:

● Il resveratrolo, estratto dall’uva, è un potente alleato per combattere i radicali liberi.

● La vitamina C sostiene il sistema nervoso e migliora l’energia fisica e mentale.

● Il sulforafano, proveniente dai broccoli, ha proprietà antiossidanti e epatoprotettive.

Quando la concentrazione cala e la mente sembra annebbiata, il ginseng e la rodiola, aiutano a migliorare la resistenza mentale e fisica, soprattutto per chi lavora intensamente o si sente sopraffatto dai mille impegni quotidiani.

● Il ginseng favorisce la concentrazione e combatte la fatica.

● La rodiola è nota per le sue proprietà adattogene, aiutando l’organismo a rispondere meglio allo stress.

Consigli per affrontare il Blue Monday con il giusto mindset

Oltre all’aiuto della fitoterapia, ecco alcuni semplici accorgimenti da seguire per trasformare il Blue Monday - e i giorni prossimi a questa data, in un periodo di benessere per ricominciare l’anno al meglio:

1. Pianifica un momento per te stesso «Anche 20 minuti dedicati a un’attività che ti piace possono fare la differenza», affermano gli esperti. Un bagno caldo, la lettura di un buon libro o una passeggiata, magari immersi nella natura, sono semplici modi per ricaricare le batterie.

2. Coltiva la gratitudine Scrivi tre cose per cui sei grato: un’abitudine quotidiana che, secondo diversi studi psicologici, può migliorare significativamente l’umore. Praticare la gratitudine è un esercizio utile e profondo, e per quanto possa sembrare semplice, implica un grande lavoro di introspezione e riflessione su sé stessi e sugli altri.

3. Esposti alla luce naturale La luce solare stimola la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Anche in una giornata grigia, cerca di trascorrere almeno 15 minuti all’aria aperta. Quando stiamo a lungo in uno spazio chiuso, sia il nostro corpo che il nostro umore ne risentono negativamente.

4. Muoviti! L’attività fisica, anche moderata, come una sessione di yoga o una breve corsa, favorisce il rilascio di endorfine, migliorando il tono dell’umore. Tra le attività più semplici (e a costo zero!) vi sono senza dubbio camminare e correre. La corsa stimola la produzione di endorfina e dopamina. Inoltre, a livello mentale, vi è una relazione tra lo sforzo fisico e il porsi obiettivi con sé stessi.

5. Coinvolgi le persone care Condividere un momento con amici o familiari è un antidoto naturale alla tristezza. Un caffè insieme o una telefonata possono risollevare il morale. Non confondiamo l’importanza della solitudine e di prendersi dei momenti per sé con l’isolarsi. Il conforto e il benessere prodotto dalla presenza di una persona amica, di un abbraccio e di un sorriso, sono dei veri e proprio antidoti che ci proteggono nei momenti difficili.





Provare a combattere il Blue Monday? Cominciamo dal rinnovare l'ambiente intorno.

Wallapop ha stilato una lista di trucchi per sfruttare al meglio questa giornata, per fare ordine nella propria vita e avere la carica giusta per affrontare il futuro, facendo spazio alle cose che veramente rendono felici e generando un impatto positivo sull'ambiente:

Sbarazzarsi delle cose negative: probabilmente in casa ci sono molti oggetti che hanno accumulato energia negativa e dei quali è meglio liberarsi. Una tazza che la vostra ex coinquilina ha lasciato quando si è trasferita dal fidanzato, un libro che vi ricorda un momento triste e che non potete più leggere, una statuetta che odiate ma che non avete il coraggio di buttare... È ora di metterli in vendita e di ripulire la propria casa per fare spazio a nuova energia positiva!

Scambio di prodotti: un altro modo per rendere il Blue Monday una giornata di trasformazione piuttosto che di tristezza è quello di ottenere qualcosa di nuovo… “praticamente gratis”. Forse c'è qualche oggetto particolare che già possedete e che vi serve ma il modello che avete non è più entusiasmante come un tempo. È quindi l'occasione giusta per metterlo sulla piattaforma e guadagnare qualche soldo extra per acquistarne uno nuovo! In questo modo, avrete un nuovo oggetto a costo zero.

Rivedere la lista dei preferiti: molte volte le persone tendono a tenere gli oggetti nella loro lista dei preferiti, per poi però dimenticarsene. Pensate a loro come se fossero il vostro guardaroba, ripuliteli e prendete in considerazione quelli che vi piacciono davvero. Sicuramente il prezzo non sarà più così alto come prima e sarete incoraggiati a fare il grande passo. Se sono stati a lungo tra i vostri preferiti e non sono ancora stati venduti, forse sono destinati a voi.

