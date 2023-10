Nonni e nipoti, il legame è forte con ricordi e cibo

I nipoti? Per quasi la metà dei nonni italiani sono un valido supporto per imparare ad utilizzare le nuove tecnologie. I nonni? Per più della metà dei nipoti il loro ricordo è soprattutto legato ai racconti, agli insegnamenti ricevuti e ai sapori del buon cibo. È quanto dicono, gli uni degli altri, nonni e nipoti italiani.

Ad indagare su questo rapporto, tra i più forti tra le relazioni familiari, è una ricerca realizzata da SWG per Deliveroo per la Festa dei Nonni. Secondo la ricerca, il legame tra nonni e nipoti rimane solido anche nelle società complesse: 6 nonni su 10 dichiarano di vedere i propri nipoti almeno una volta a settimana e quasi la metà mangia con loro almeno una volta ogni 7 giorni.

Nel tempo, però, cambia il valore del legame: per i più adulti, infatti, il ricordo dei nonni è soprattutto legato ai racconti (64% delle risposte) e agli insegnamenti ricevuto (41%). Mentre i più giovani danno più valore alla componente esperienziale: dal 55% delle risposte fornite dagli under 35 emerge che il legame è associato ai sapori del buon cibo preparato dai nonni o dalle nonne e gustato insieme. Tra le evidenze della ricerca, inoltre, è interessante notare come proprio i più giovani, più spesso rispetto agli adulti, ritengano di aver imparato proprio dai nonni il senso dell’amore (30%). Anche per i nonni il valore delle esperienze dirette sembra acquisire sempre maggior peso: svago e giochi (51%) e pranzi insieme (41%) sono i principali elementi che descrivono le ore trascorse insieme ai nipoti.

Ma sono le nuove tecnologie a creare un nuovo e diverso terreno di condivisione tra nonni e nipoti: per il 44% dei nonni, infatti, i nipoti giocano un ruolo chiave nella propria “digitalizzazione”, aiutando i nonni nella conoscenza e nell’utilizzo dei dispositivi elettronici.

Quasi la metà dei nonni (45%) ha dichiarato di aver provato, almeno una volta, ad ordinare attraverso una piattaforma di food delivery o sarebbe curioso di farlo. Su cosa ordinare e mangiare insieme, in occasione della festa dei nonni, le opinioni, però, sono contrastanti: se i nipoti potessero ordinate, tramite una piattaforma di food delivery, un piatto da far recapitare ai nonni e gustarlo insieme, non hanno dubbi: un piatto della tradizione per il 47% delle risposte. Anche se i nonni, al contrario, affermano che preferirebbero ricevere una pizza (32% delle risposte).

La frenesia della vita contemporanea, infatti, può sottrarre del tempo allo scambio di affetto e di attenzioni, cosa che può invece ritrovarsi in cucina.

Ed è proprio in cucina che si possono far nascere dei bei ricordi, condividendo il tempo tra nonni e nipoti.

