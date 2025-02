Gatti da amare, la connessione emotiva che ci migliora la vita

C'è un legame profondo tra gli italiani e i loro amici felini, ed è celebrato il 17 febbraio, Giornata Nazionale del Gatto. Non solo semplici animali domestici, ma come i cani, sono veri e propri membri della famiglia che migliorano la vita dei propri proprietari, portando innumerevoli benefici: dal sollievo da ansia e stress al divertimento. Tanto che metà dei proprietari di gatti si considera molto soddisfatto di essere un pet parent e, per il 20% il proprio gatto rappresenta la cosa più importante in assoluto, come emerge anche dal Global Pet Parent Study di Mars che ha analizzato i comportamenti e le opinioni dei proprietari degli animali domestici in Italia.



I nomi più diffusi? Ecco una top 5

1. Micio

2. Felix

3. Briciola

4. Luna

5. Lilly & Leo

La soddisfazione dei proprietari di gatti nel rapporto con il proprio pet si basa su aspetti emotivi e psicologici: infatti, il 44% dei proprietari afferma che il proprio gatto li aiuta a ridurre stress e ansia, mentre il 43% sente che il micio "completi la famiglia" e apprezza l’amore incondizionato dell’animale. Inoltre, il 41% trova grande gioia nelle risate che il comportamento del gatto suscita, e il 39% riconosce i benefici nell'interazione quotidiana con il proprio felino.

In Italia, l’adozione di gatti è spesso un gesto spontaneo: il 65% dei proprietari ha accolto il proprio micio senza pianificarlo. Il 70% dei gatti, infatti, arriva nelle famiglie attraverso canali informali, come da amici, parenti o l’adozione di gatti randagi. Questa spontaneità si riflette anche nel fatto che meno di 1 proprietario su 5 (18%) ha adottato un gatto di razza. Se la maggior parte dei gatti posseduti in Italia è meticcia, tra le razze più diffuse ci sono il Certosino (17%), il Persiano (15%), l’Europeo (11%) e il Siamese (9%).

Mars è stata una delle prime aziende, a livello globale e in Italia, ad adottare stabilmente politiche pet friendly nei propri uffici. Un impegno che si estende oltre i luoghi di lavoro, con il programma Better Cities for Pets, che mira a rendere le città più accoglienti per cani e gatti, sviluppando spazi pensati per le loro esigenze e a supporto dei pet parent.

