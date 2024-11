La regina Camilla piange la morte della sua cagnolina Beth

La regina Camilla è molto rattristata per la morte della sua cagnolina Beth, la Jack Russell Terrier adottata nel 2011 dal canile londinese di Battersea, di cui la consorte di re Carlo è madrina. L'animale è stato soppresso nel fine settimana dopo che era stato diagnosticato un tumore incurabile, come si legge sul Times. Un messaggio sull'account ufficiale di Buckingham Palace su X ha dato oggi la notizia: "Un triste addio a Beth, la compagna molto amata della Regina, che ha portato tanta gioia, durante le passeggiate, aiutando nei doveri ufficiali, o rannicchiata accanto al fuoco". Sono state anche pubblicate alcune immagini e un video con Beth intenta a giocare con la regina e il sovrano.

La triste notizia per la 77enne Camilla, che ha una grande passione per i cani e anche per i cavalli, arriva mentre si sta riprendendo da una infezione toracica di stagione che l'aveva tenuta lontana dagli impegni pubblici per qualche giorno. Beth, insieme all'altro Jack Russell di Camilla, Bluebell, è stata protagonista della vita di corte ed è anche apparsa con la regina in un'edizione speciale della rivista Country Life per celebrare il 75esimo compleanno della moglie di Carlo III nel 2022.



