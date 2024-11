Quale è il gatto più adatto al nostro stile di vita? Una guida tra le razze

Qual è il gatto più adatto al nostro stile di vita e alle nostre esigenze? Ecco un viaggio tra le razze, in occasione del SuperCat Show sabato 16 e domenica 17 alla nuova Fiera di Roma ( www.supercatshow.com) dove si esibiranno oltre 500 gatti di razza e troveranno casa una ventina di trovatelli in difficoltà in una due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini.

L’Abissino ha una forte personalità: intelligentissimo, molto vivace e giocherellone, sa essere affettuoso senza smancerie. Molto robusto, dal corpo elegante e molto aggraziato, il suo pelo corto non necessita cure e si addice a persone giovani, attive e decise. Ama giocare coi bimbi, ma non è consigliabile, vista la sua prorompente vivacità. Esiste, poi, un Abissino a pelo semilungo e setoso riconosciuto come razza a sé, col nome di Somalo dalle stesse caratteristiche fisiche e caratteriali dell’Abissino, ma con maggior necessità di toelettatura perché va spazzolato ogni due giorni.

Il Bengal è uno splendido leopardo in miniatura. Ha un’intelligenza vivace come il suo temperamento indipendente, che adora muoversi e correre all’aria aperta. Pur vivendo bene in casa, ha bisogno di uscire fuori, magari al guinzaglio. È adatto a persone giovani dal carattere forte ed estroverso, che abbiano tempo e voglia di giocare con lui e lo sappiano educare fin da piccolo con fermezza e dolcezza.

Il Blu di Russia, con il suo carattere tranquillo e dolce, discreto anche nel miagolare, si adatta magnificamente alla vita in appartamento. Non socializza volentieri con gli estranei ed è il compagno ideale per bambini e anziani, non ama la confusione e adora le coccole che ricambierà senza essere mai appiccicoso. Soffre molto il freddo e ama più la vita in casa che fuori. Per il suo mantello basta qualche spazzolata settimanale.

Il British Shothair è socievole, calmo, giocherellone, ma mai scatenato: affettuoso con tutti, si adatta a ogni situazione per cui è perfetto per tutti, famiglie con bambini, anziani e, grazie alla sua flemma britannica, persone stressate e pet therapy. Ama gli agi di casa, ma anche il giardino, pronto a dar la caccia a lucertole e farfalle. Il pelo è facile da curare e lui, da buon inglese, sopporta bene sia freddo che pioggia!

Il Burmese ha uno sguardo birichino, quasi da diavoletto, è vivacissimo, estroverso, chiacchierone, sete d’affetto e di contatto umano per cui non lo si può lasciare da solo in casa. Non è un gatto per single o per famiglie con persone sempre fuori casa. Solo chi gli può sempre stare accanto, sia a casa che fuori, visto che va anche al guinzaglio, può concedersi di adottarlo. La sua toelettatura è molto semplice, basta passare un panno o pelle di daino umidi ogni 3-4 giorni.

Il Certosino è un gatto molto robusto. Ha un carattere molto fiero, indipendente ed equilibrato, formidabile memoria e viva intelligenza per cui apprende con estrema facilità. È molto silenzioso e, cosa rara in un gatto, non ruba gli oggetti. Affettuoso, ma senza smancerie, non è un gatto da grembo, ma segue ovunque il suo umano, al quale è attaccatissimo. Non soffre la solitudine, per cui è il gatto ideale a chi resta fuori casa per parecchie ore. Educato, discreto e ubbidiente è adatto a qualsiasi tipo di persona, bimbi, adulti e anziani. Per il suo pelo basta qualche pettinata, anche contropelo, e pochi colpi di spazzola.

Il Devon Rex sembra un piccolo elfo appena uscito da un bosco incantato. È estroverso, sempre allegro, vivacissimo e giocherellone. Si affeziona al suo padrone in modo incondizionato, adora il contatto fisico e odia la solitudine, è diverso dagli altri gatti anche nel mantello dal pelo molto raso e soffice che non va né pettinato, né spazzolato, ma pulito con una morbida pelle di daino inumidita. Bisogna pulire con delicatezza le sue grandi orecchie tutti i giorni. È adatto a persone di tutte le età, attive, molto estroverse e gentili come lui, che abbiano tanto tempo da dedicargli.

Il Maine Coon è un bel gattone potente e robusto che alla sua notevole mole (che può oltrepassare anche i dieci chili) e al portamento fiero, contrappone un carattere dolce ed equilibrato e un miagolio armonioso, flebile e diverso da quello degli altri gatti; è molto socievole, vivace e affettuosissimo. Non graffia e non soffia quasi mai, è molto giocherellone e ama farlo con i bambini e anche con gli animali di casa. Soffre la solitudine e non ama i piccoli ambienti vista la sua mole. L’ambiente ideale è una casa con giardino così non danneggerà agli arredi interni. Reclama ogni giorno affetto, gioco e coccole. La sua pelliccia non richiede cure particolari.

Anche il Norvegese delle Foreste è un gatto di grossa taglia. È splendido, un po’ vivace, gioioso, frizzante, solare e molto socievole, anche lui ben impiegato nella pet therapy. Ama la vita all’aria aperta, ma anche gli agi del salotto, adora essere coccolato e “chiacchierare” un po’ con i suoi umani. Ha un ottimo rapporto con altri gatti e i cani. Se manca un giardino ha bisogno almeno di un robusto tiragraffi a colonna accanto alla finestra. Ama molto l’acqua e, se libero, è un perfetto pescatore: occhio agli acquari! Una pettinata e una spazzolata al giorno manterranno intatta la sua selvaggia bellezza.

Dolce, placido e superlativamente bello, il Persiano, in tutte le sue versioni, affascina chiunque, ma non è adatto a tutti perché la cura del pelo è complicata. Mai tosare un Persiano, sarebbe un insulto alla sua bellezza. La suo lungo e setoso pelo e sottopelo va pettinato tutti i giorni, con un pettine prima a denti larghi e poi a denti più fitti per evitare i nodi. Una volta al mese, al massimo due, gli va fatto il bagno con prodotti delicati. Anche gli occhi, soggetti a lacrimazione, vanno puliti tutti i giorni con una garza imbevuta di una lozione ad hoc.

Bellissimo, imponente e fiero, il Siberiano, ha un carattere un po’ ribelle. Agli estranei si concede dopo averli ben studiati, al suo padrone dona affetto, ma senza sdolcinature. Non è un gatto da grembo, né adatto a vivere in un monolocale, ha bisogno di ampi spazi, anche all’aperto e in inverno, vista la sua pelliccia impermeabile che lo protegge da freddo, vento e pioggia. Si addice a persone adulte ed energiche che lo sappiano educare con polso fermo, è meraviglioso con i bambini, La sua folta pelliccia richiede grandi cure.

