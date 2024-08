Cosa pensa un cane quando... 4 segnali e come comportarsi

Sappiamo proprio tutto sui cani? Sono in milioni di famiglie italiane, ci amano e li amiamo e li consideriamo nel nucleo a tutti gli effetti, ma cosa pensano? Possiamo immaginarlo certo ma ci sono studi precisi di psicologia animale che possono confermarci le nostre intuizioni oppure darci una spiegazione. E' un mondo affascinante quello dell'etologia degli animali, ecco una mini guida interessante basata sulle ultime scoperte in proposito, aiuterà a regalare una vita felice al nostro cane e a noi serenità. Gli esempi sono tratti da 'Che cosa pensa il mio cane' scritto da Hanna Molloy e Jo Lewis (Edizioni Lswr) - i due hanno scritto un analogo 'Che cosa pensa il mio gatto'.

Cosa vuole dirci, il nostro cane, quando si rotola e mostra la pancia?

Non sempre è alla ricerca di un massaggio o di un “grattino", anzi: sta chiedendo spazio e sta comunicando la sua vulnerabilità.

Cosa significa se il cane si rotola sul dorso?

“Il tuo cane usa la postura a pancia in su che dice “Ciao!” per dire che sa che gli vuoi bene e che vuole la tua attenzione. I cani lo fanno come gesto di fiducia, ma più spesso per mostrarsi vulnerabili.

Osserva il suo linguaggio corporeo quando si rotola sul dorso, specialmente di fronte ad altre persone; forse dice loro di non toccarlo.

I cuccioli imparano a mettersi a pancia in su per dire “Mi arrendo!” per offrire il loro rispetto verso i cani adulti e per dire che non sono una minaccia – il fatto di mostrare la pancia li lascia aperti all’attacco e serve a dire “Non farmi male!”

Come comportarsi?

In quel momento:

• Quando un cane si rotola sul dorso – incluso il tuo – esamina la postura; è teso o rilassato e ha una via di fuga?

• Se non conosci bene il cane, non toccarlo. Potrebbe essersi messo sul dorso per evitare il contatto con le tue mani.

A lungo termine:

• Spiega agli amici quali sono i segni che indicano che il tuo cane è a disagio e chiedi loro di salutarlo dicendogli di sedersi e dandogli un biscotto.

Perché il cane scava e seppellisce oggetti?

Ai cani piace tenere da parte il cibo che avanzano per i giorni di magra. Il principale motivo per cui i cani seppelliscono il cibo è perché al momento sono pieni. Seppelliscono anche i loro oggetti preferiti. Se il tuo cane pensa che qualcuno possa rubare i suoi preziosi beni, un ottimo modo per tenerli al sicuro è nasconderli sottoterra. È lo stesso motivo per cui potrebbe seppellire un “biscotto invisibile” sul tappeto o nella cuccia.

Come comportarsi, quindi?

In quel momento:

• Non seguirlo se cerca un punto dove seppellire qualcosa. Non vuole farsi scoprire!

• Osserva l’ambiente. C’è qualcosa che potrebbe farlo sentire minacciato e che gli impedisce di mangiare il biscottino in questo momento?

• Alcuni non riescono a mangiare snack troppo grandi. Ridurre quindi la dimensione dello snack può aiutare il tuo cane a goderselo di più.

A lungo termine:

• Procuragli un recinto di sabbia per seppellire oggetti, in modo da ridirezionare questo comportamento istintivo. Lodalo quando lo usa!

Cosa vuole comunicarci il nostro cane quando sorride?

In tutto il regno animale solo gli esseri umani mostrano i denti per esprimere gioia. Per tutte le altre specie la vista dei denti è un avvertimento da prendere seriamente. È possibile insegnare ai cani che mostrare i denti per salutare può convincere gli umani a fare delle moine e a dare un biscottino, ma è importante ricordare che se un cane “sorride” il motivo può essere un altro: allontanarti da lui.

Cosa fare quando si verificano questi episodi?

In quel momento:

• Se vedi le labbra arricciate o una serie di denti in mostra, fai un passo indietro. Così insegni al cane che questo comportamento funziona e non lo incoraggi a salire di un gradino sulla “scala dell’aggressività”, fino a mordere

• Assicurati che i bambini comprendano e rispettino questo importante segnale per dare al cane un po’ di spazio.

A lungo termine:

• Rispetta lo spazio del cane e lascialo da solo quando ti fa capire che ne ha bisogno. Magari ora non ha voglia di coccole: ti farà sapere lui quando sarà pronto.

Perché il cane salta di continuo?

Saltare addosso serve ai cuccioli per dire: “Sono piccolino, non farmi del male”. Alcuni cani continuano a farlo anche da adulti per salutare in modo espansivo. Saltare addosso può avere anche altri significati. Il cane può farlo per attirare la tua attenzione perché la vuole tutta per sé. Se ti si lancia addosso come un Ninja, magari ha voglia di giocare. Potrebbe anche saltarti addosso per dire: “Aiutami!” e per fuggire da qualcosa di pauroso. Devi capire a cosa serve questo comportamento prima di decidere cosa fare.

Cosa fare per ridurre questo comportamento?

• Girati dall’altra parte in modo che non ti tocchi con le zampe.

• Salutalo senza usare le mani.

• Lancia dei biscotti sul pavimento quando arrivi, per insegnargli a tenere le zampe a terra se qualcuno entra.

