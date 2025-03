Miley Cyrus, va avanti la causa per plagio per la hit Flowers

Miley Cyrus perde la prima battaglia nella causa per plagio per la sua hit Flowers. Il giudice - riferisce Variety - ha dato il via libera al proseguimento del procedimento che vede la popstar accusata di aver copiato un brano di Bruno Mars. Secondo il querelante, Flowers sarebbe molto simile a When I Was Your Man canzone pubblicata da Mars nel 2013. Le accuse non arrivano da Mars bensì dalla Tempo Music Investments, società che detiene una quota del copyright del brano attraverso l'acquisto del catalogo musicale del co-autore, Philip Lawrence.

Flowers è stato un grande successo per la popstar e attrice: il singolo è un estratto dell'ottavo album in studio, Endless Summer Vacation del 2023. È stato candidato ai Grammy Awards come canzone dell'anno, vincendo nelle categorie per la registrazione dell'anno e per la miglior interpretazione pop solista.



