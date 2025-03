Lizzo parla della depressione: 'Non volevo più vivere'

Lizzo ha parlato della sua salute mentale nel suo primo concerto pubblico dal 2022. L'artista si è esibita a Los Angeles circa due settimane dopo l'uscita del singolo, 'Love in Real Life', che precede l'uscita dell'album omonimo in estate. Verso la fine della performance, la cantante ha iniziato a parlare della sua depressione nel 2023 dopo la denuncia per molestie da parte di alcuni suoi ex ballerini.

Lizzo ha sempre negato ogni accusa.



Spiegando perché ha intitolato l'album 'Love in Real Life', la popstar ha detto: "Ho scelto questo titolo perché un anno e mezzo fa, è così difficile per me parlarne, ero in uno stato di profonda depressione, avevo il cuore a pezzi ed ero ferita al punto da non voler più vivere, avevo un timore tale delle persone da non voler più essere vista, ma alla fine ho superato quella paura".



Lizzo ha aggiunto che è riuscita ad uscirne grazie al sostegno dei fan e ha incoraggiato chiunque soffra di dispersione a non tirarsi indietro, ma a parlarne con qualcuno apertamente. "Se non sopporti il tuo aspetto - ha detto - parlane con qualcuno che ti vuole bene e che ti dice, 'sei fottutamente bella nel modo in cui sei, a prescindere dal tuo corpo'. Non ci crederete ma siete speciali".

