Bebe Vio presenta il fidanzato, prime foto sui social

Bebe Vio, la campionessa mondiale e europea paraolimpica di scherma, molto seguita anche sui social, per la prima volta ha 'presentato' ai suoi follower su Instagram il fidanzato GianMarco Viscio in occasione di una vacanza al mare. L'atleta, che ha una relazione da circa tre anni, ha condiviso sui social una serie di scatti realizzati in una meta marina esotica senza però geolocalizzarli.



I due fidanzati felici e sorridenti si abbracciano su una spiaggia da favola e il post titola '10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso'. La coppia non ha mai reso pubblica la relazione, neanche in occasione di gare sportive della schermitrice veneziana.



