Taylor Swift espelle Blake Lively dal palco del Super Bowl

Taylor Swift espelle Blake Lively dal suo palco al Super Bowl: secondo Tmz l'attrice di It Ends With Us, con cui fino a pochi mesi fa la pop star era migliore amica, e' stata messa all'indice dopo aver tirato in causa la cantante nella battaglia legale che la oppone al regista e co-star Justin Baldoni.

Taylor, secondo il sito di gossip Tmz, non ha gradito quanto scritto da Blake a Justin che lei era come Khaleesi (il personaggio di Trono di Spade) e il marito Ryan Reynolds e la megastar della musica erano i suoi "draghi".

Blake e' stata in passato ospite d'onore di Taylor a vary match della squadra dei Chiefs di cui il boyfriend della cantante Travis Kelce e' tight end. Non questa volta pero', stando a Tmz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA