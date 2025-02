Il principe William flirtò con Meghan? Un libro lo smentisce

Non ci fu mai un qualche tipo di flirt tra il principe William e Meghan Markle, quando quest'ultima era entrata all'interno della famiglia reale britannica col fidanzamento con Harry, fratello dell'erede al trono. E' quanto emerge da un nuovo libro dal titolo 'Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants', scritto dal giornalista ed esperto di reali Tom Quinn, di cui sono stati pubblicati alcuni estratti sui media del Regno Unito. Nel volume, dedicato alle voci e alle testimonianze dello staff di corte, è emerso infatti come i modi informali della ex attrice americana, a partire dal suo approccio espansivo e fisico tramite i baci e gli abbracci, abbiano causato degli equivoci all'interno della Royal Family, abituata invece a un grande contegno in particolare nelle maniere. Quanti nel periodo tra il 2016 e il 2020 lavorarono a stretto contatto coi Windsor hanno sottolineato che alcuni faticarono ad adattarsi e proprio in quel contesto emerse un gossip del tutto infondato sul comportamento di Meghan nei confronti di William, interpretato erroneamente come un "flirtare". I pettegolezzi fra l'altro lasciarono a disagio lo stesso erede al trono e stando a Quinn contribuirono a rendere ancora più freddi i rapporti col fratello Harry, fino poi alla drastica rottura tra la famiglia reale e i Sussex, che nel 2020 si trasferirono negli Usa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA