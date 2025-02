George Clooney torna a teatro dopo quasi 40 anni, 'sono nervoso'

George Clooney torna a teatro dopo quasi 40 anni e ammette di essere nervoso. L'attore premio Oscar debutterà a Broadway il 12 marzo con 'Good Night, and Good Luck', un adattamento teatrale del film in bianco e nero del 2005 da lui diretto e presentato in anteprima alla 62/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La sua ultima volta in uno spettacolo dal vivo risale al 1986.

"Non recito a teatro da 40 anni - ha detto durante un'anteprima stampa dello show - è terrificante". "Sì, George Clooney è agitato", continua. Oltre ad essere protagonista, l'attore ha anche co sceneggiato l'opera. Come il film, la trama è incentrata sul famoso anchor della Cbs, Edward R. Murrow, la cui trasmissione 'See It Now' è passata alla storia per la serie di servizi televisivi contro il senatore Joseph McCarthy e che contribuirono alla fine del maccartismo. Good Night, and Good Luck era una delle frasi celebri con cui chiudeva I suoi programmi. "La parte divertente - ha spiegato Clooney - è che facciamo uno spettacolo su un argomento molto caro a noi, ossia raccontare la verità".

Nel 2006 il film fu candidato a sei premi Oscar e quattro Golden Globes. Ha ricevuto l'Osella d'oro per la sceneggiatura e la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile al Festival di Venezia.



