Vasco celebra a Modena i 55 anni del locale 'Snoopy'

Vasco Rossi celebra lo 'Snoopy' di Modena, storico locale dove, all'inizio della carriera, il rocker di Zocca era noto come dj. Lo Snoopy, infatti, ha 'spento' 55 candeline con un evento speciale. Una serata durante la quale Vasco Rossi è intervenuto in collegamento telefonico, ricordando i bei tempi, ma non solo: in un post l'artista ha reso omaggio al locale modenese con queste parole: "Lavoravo allo Snoopy di Modena, il locale più 'in' del circondario, c'erano le ragazze più belle e non c'era mai stato un dj bianco.

Quando era il momento dei lenti - ricorda Vasco - sceglievo i cantautori. Sempre. Li facevo ballare con De André: ero un rivoluzionario anche come dj. Tutti dischi miei, li portavo da casa...".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA