Fabrizio Corona, io e Fedez molto amici, vincerà Sanremo

Bambine in coda per il firmacopie e un selfie, telecamere e taccuini per l'ex re dei paparazzi, cheha presentato alla Mondadori Duomo di Milano il suo libro 'La grande menzogna', edito da Piemme, con un 'Corona show' a tutto tondo che ha lasciato perplessi diversi clienti della libreria, che hanno giurato che non vi metteranno più piede. Il 51enne è recentemente tornato alla ribalta con il suo canale di gossip su Youtube, Falsissimo, dove ha parlato della vita intima di Fedez e dell'ex moglie Chiara Ferragni, del loro rapporto personale e di altre persone che sarebbero entrate nel loro matrimonio. Dopo le rivelazioni, Fedez ha scritto sui social che confidarsi con Corona è stata "una sciocchezza in un momento di debolezza e di fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria di complotti o manipolazioni". "Io e Federico siamo molto amici, accetto qualsiasi scommessa che Fedez vincerà Sanremo" ha commentato questa mattina Corona, raccontando di aver ricevuto una diffida per violazione della privacy dai legali di Chiara Ferragni. Diffida che pubblicherà, ha annunciato, così come ha detto di voler fare con quella ricevuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sempre secondo i suoi racconti lo avrebbe chiamato per dirgli di non pubblicare la puntata dove viene citata la donna con cui Fedez avrebbe avuto una storia mentre era sposato. Sui social Corona ha anche commentato punto per punto la verità affidata a Ig da Federico Lucia, annunciando nuove rivelazioni nella prossima puntata del 10 febbraio. Durante la presentazione, Corona ha chiesto al pubblico milanese di abbonarsi al suo canale, che al momento ha 310mila iscritti. Per lui, la presenza sui social è solo il punto di partenza per un progetto molto più ambizioso: "Farò come Grillo, aprirò il mio partito e farò il presidente e il canale Youtube è il punto di partenza" ha detto a chi gli ha chiesto se farebbe il presidente del Consiglio. "Se cambia la legge sì" ha premesso l'ex re dei paparazzi, ricordando le sue numerose condanne. Il bello di avere una trasmissione sul web è che "su Youtube puoi dire cicciona, troia e nessuno ti censura" ha spiegato Corona, che mira a "portare il canale a un milione di iscritti" e "a quel punto - ha spiegato - saranno i politici a venire da me". "Il mio canale Youtube - ha ribadito - può essere antesignano di un partito politico che come hanno fatto i cinque stelle tra 3-4 anni potrebbe vincere le elezioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA