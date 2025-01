Da Lady Gaga a Billie Eilish, big in campo per FireAid

Mentre i forti venti di Santa Ana danno tregua a residenti e soccorritori, i big della musica si preparano a scendere in campo a Los Angeles per le vittime degli incendi. Lady Gaga, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Katy Perry, Sting, i Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Finneas sono solo alcune delle star che il 30 gennaio saliranno sul palco per Fire Aid, la grande kermesse organizzata in tempi record mentre ancora i roghi nella metropoli continuano a bruciare.

Il maxi-concerto di beneficenza e' in programma in due location - il Kia Forum e la nuova Intuit Dome, entrambe a Inglewood - con qualche giorno di anticipo sulla cerimonia dei Grammy ancora fissata il 2 febbraio, approfittando in questo modo per la presenza in citta' di tanti nomi celebri. In scaletta sono infatti anche Earth, Wind and Fire, Gracie Abrams, Green Day, Gwen Stefani, Jelly Roll, Lil Baby, P!nk, Rod Stewart, Stephen Stills, Tate McRae e, assieme per la prima volta, Dave Matthews e John Mayer. Altri artisti verranno annunciati nei prossimi giorni. I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 22 gennaio. Gli incassi andranno a una nuova non profit che aiutera' famiglie sfollate, contribuira' alla ricostruzione delle infrastrutture e al miglioramento di tecnologie di prevenzione degli incendi e perche' Los Angeles sia meglio preparata in futuro a rispondere ai roghi.

Taylor Swift, che ai Grammy corre con sei candidature e 14 vittorie alle spalle, non e' nella lista di musicisti che parteciperanno a Fire Aid ma ieri ha annunciato una consistente donazione per la ricostruzione di Los Angeles elencando le organizzazioni da lei beneficate e invitando i 282 milioni di followers su Instagram a seguire il suo esempio: "Gli incendi hanno devastato molte famiglie e sono storie che spezzano il cuore. Ci sono molte organizzazioni che stanno aiutando queste comunità a ricostruire", ha detto la popstar sul suo profilo social. Qualche giorno fa era scesa in campo Beyonce' impegnando 2,5 milioni di dollari a sostegno delle vittime dei roghi. La cantante di Cowboy Carter ai Grammy e' in corsa con 11 nomination tra cui quella per il miglior album conquistata dopo esser stata esclusa l'anno scorso dai premi per la musica country. I fan potranno seguire FireAid (e contribuire alla causa) in diretta sulle app Apple Music e Apple, e poi Max, iHeartRadio, KTLA+, Netflix/Tudom, Paramount+, Prime Video il canale Amazon Music, YouTube e altre piattaforme, piu' alcune sale Amc in 70 mercati negli Stati Uniti. Dietro il concerto ci sono Irving Azoff, un influente promoter nell'industria musicale, con la moglie Shelli, in collaborazione con Live Nation e Aeg Presents.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA