Jennifer Lopez e Ben Affleck trovano l'accordo sul divorzio

Dopo quella tra Angelina Jolie e Brad Pitt, cala il sipario definitivo su una delle grandi love story di Hollywood: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno raggiunto l'accordo di divorzio.

Trovata un'intesa sui dettagli della separazione, la coppia ha chiesto ieri a un giudice della Superior Court di Los Angeles di mettere il chiodo nella bara del breve matrimonio. Era stata JLo a chiedere il divorzio lo scorso agosto, meno di due anni dopo il fatidico si nella Little White Wedding Chapel. A differenza di Brad e Angelina, che avevano impiegato otto anni prima di chiudere la loro battaglia legale, i 'Bennifer' hanno colmato le loro divergenze in poche settimane con l'aiuto di un mediatore.

I dettagli sono top secret, ma a quanto pare né lui né lei pagheranno alimenti, mentre Jen rinuncerà al cognome di Ben che all'atto del matrimonio aveva deciso di adottare, seppure non sul lavoro, tra le proteste di molte donne che avevano trovato la decisione della nuova Mrs. Affleck "scoraggiante" in un momento difficile per il femminismo in America. Secondo il sito di gossip Tmz, JLo e Ben usciranno dal matrimonio con quanto avevano individualmente guadagnato e acquistato durante i due anni dalle nozze, inclusi i proventi delle rispettive attività a Hollywood. Ben terrà inoltre la sua quota nella società di produzione Artists Equity creata con Matt Damon quattro mesi dopo aver sposato JLo. C'è anche accordo su cosa fare della 'mansion' comprata in comune a Los Angeles: la villa da 61 milioni di dollari è sul mercato finora senza compratori.

JLo e Ben si erano innamorati una prima volta nel 2001 sul set di Gigli e l'anno dopo lui aveva suggellato la love story con l'anello di fidanzamento. Nel 2003 la coppia era stata sul punto di sposarsi, ma non era mai arrivata alle nozze biasimando in parte la pressione dei media sulla loro vita privata.

Nei due decenni successivi Jen, alle spalle già due divorzi dall'imprenditore cubano Ojani Noa e dal ballerino e coreografo Chris Judd, aveva sposato Marc Anthony (dalle nozze erano nati i gemelli Emme e Max), poi si era messa con il campione di baseball Alex Rodriguez, mentre Ben aveva portato all'altare Jennifer Garner (tre figli, Violet, Fin e Samuel, prima del divorzio nel 2018). Il ritorno di fiamma era emerso sotto i flash dei fotografi al gala del Met del maggio 2021, complice un bacio attraverso le mascherine anti-Covid, seguito da un altro bacio, stavolta sulla bocca, sul red carpet del Festival del cinema di Venezia.

Il matrimonio in forma privata a Las Vegas era stato replicato in un mega party nella villa della Georgia che lui aveva comprato durante il primo fidanzamento, ma meno di due anni dopo erano emersi i primi segnali di crisi: Ben aveva traslocato dalla mansion di famiglia la scorsa estate, mentre lei, dopo aver cancellato la tournee This Is Me, era in vacanza con amici in Italia.



