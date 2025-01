Neil Young cambia idea, andrà al festival di Glastonbury

Neil Young a un giorno dall'annuncio del ritiro dalla prossima edizione del festival musicale inglese di Glastonbury in programma a giugno ha cambiato idea, promettendo che si esibirà come previsto col suo nuovo gruppo, The Chrome Hearts. Il 79enne cantautore canadese naturalizzato statunitense nonché leggenda del folk ha fatto marcia indietro rispetto al rifiuto di salire sul palco, affermando che la sua decisione era basata su "informazioni errate ricevute". "Fortunatamente, il festival è tornato nel nostro programma e non vediamo l'ora di suonare. Spero di vedervi lì", ha dichiarato Young sul suo sito web.

In precedenza invece per motivare il forfait aveva detto che il festival era finito "sotto il controllo delle multinazionali". La critica era rivolta al mondo dei media mainstream rappresentati dalla Bbc, partner del grande evento all'aperto. "Vuole farci fare cose che non ci interessano.

Sembra che Glastonbury sia ora sotto il controllo aziendale e non ricordo fosse così", aveva aggiunto la leggenda della musica.

Young aveva suonato per l'ultima volta a Glastonbury nel 2009 e oltre a lui nell'edizione 2025 è atteso anche Rod Stewart.





