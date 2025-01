Addio a Jocelyne Wildenstein, la donna che voleva somigliare ad un gatto

Jocelyne Wildenstein, figura del jet set soprannominata "la femme chat", la donna gatto, per il gran numero di ricorsi alla chirurgia estetica, è deceduta a Parigi a 79 anni per una embolia polmonare. Una "icona è andata via" ha detto il suo partner Lloyd Klein. 1,1 milioni di followers su Instagram, Jocelyne Wildenstein ha trasformato fisicamente il suo visto innumerevoli volte volendo assomigliare a un felino. Nata a Losanna (Svizzera) il 7 settembre 1945, Jocelyne Perisset era conosciuta nel mondo della alta società newyorkese dopo aver sposato Alec Wildenstein con il quale ha avuto un figlio e ne aveva conservato il cognome dopo il suo divorzio nel 1998.

