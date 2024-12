Gennaro Sangiuliano è il personaggio più 'memato' del 2024

È Gennaro Sangiuliano, l'ex ministro della cultura, il "personaggio più memato dell'anno" ai Meme Awards di Memissima 2024, il festival della cultura memetica ideato da Max Magaldi e prodotto da The Goodness Factory, che si svolge per ogni anno a Torino e che assegna l'oscar dei meme e premia le pagine e i memer più irriverenti e creativi da tutta Italia.

La statuina dell'oscar - trasfigurata nel volto da un meme, appunto - viene virtualmente accettata da un Sangiuliano in Intelligenza artificiale, che ringrazia il festival attraverso un video meme.

"I meme - racconta il direttore artistico Max Magaldi al termine dell'evento a Off Topic - sono il mezzo di comunicazione più potente del contemporaneo, perché nessuno pensa che siano il mezzo di comunicazione più potente del contemporaneo. Memissima nasce per creare massa critica, aggregando persone che producono, consumano, condividono e studiano queste immagini che tutti vediamo centinaia di volte al giorno e che influenzano l'estetica e il dibattito pubblico contemporaneo".

La serata ha visto assegnare i premi di tutte le categorie, selezionati tra 400 meme candidati: politica al Grande Flagello, TikTok a Marco Ballarini sindaco, 7 Reels a Everything is Italian, 4 Igp a Relatable Roma Memes, scuola, università e lavoro a Cat splaining, TrashDankNonsense a Liskokopulos Cliiffiao, musica, arte e spettacolo a Correttore Mematico, sport a Er Club La Riserva, attualità a Il Silmemillion, nerd a Memopoli Capopalestra, troppo io a Produci Consuma Mema e premio Urmet a Filosofia Coatta.



