Le chitarre della leggenda rock Jeff Beck all'asta a Londra

Una vasta collezione di chitarre e attrezzature musicali appartenute alla leggenda del rock Jeff Beck, scomparso l'anno scorso a 78 anni, vengono messa all'asta a Londra da Christie's il 22 gennaio. Si prevede che alcuni degli strumenti suonati dal celebre chitarrista britannico nel corso della sua decennale carriera possano essere venduti per centinaia di migliaia di sterline.

Fra i pezzi più ricercati la chitarra Gibson Les Paul 'Oxblood' del 1954 raffigurata su 'Blow By Blow', album strumentale da solista di Beck del 1975, e suonata in diversi brani: si stima che possa superare il mezzo milione di pound.

Mentre un modello ibrido, Fender Telecaster e Gibson, realizzato dal designer di chitarre di fama mondiale Seymour Duncan appositamente per Beck nel 1973, potrebbe essere venduto a 150.000 sterline.

L'intera collezione comprendente 130 oggetti sarà esposta per una settimana nella sede londinese di Christie's prima dell'asta. La vedova del chitarrista, Sandra Beck, ha dichiarato che è stato doloroso separarsi dagli strumenti del marito, ma che solo vendendoli potranno essere "condivisi, suonati e amati di nuovo". "Queste chitarre erano il suo grande amore e dopo quasi due anni dalla sua scomparsa è ora di separarsene come desiderava Jeff", ha aggiunto.



