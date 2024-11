Tom Cruise pensa al sequel di Giorni di Tuono

Tom Cruise sta valutando la possibilità di realizzare un sequel del suo film del 1990 sulle corse Nascar, Giorni di Tuono (Days of Thunder), e sta anche lavorando al seguito di Top Gun: Maverick. Lo annuncia l'Hollywood Reporter.

I dettagli del progetto del seguito di Giorni di Tuono sono al momento sconosciuti. L'attore è in dialogo con Paramount che al momento non commenta. Il film è stato diretto da Tony Scott, morto nel 2012, e vede Cruise protagonista nei panni del talentuoso pilota Cole Trickle che si unisce alla Nascar e guida l'auto da corsa di un concorrente nella Daytona 500 contro il nuovo arrivato Russ Wheeler.

Il film segnò anche l'incontro sul set tra Cruise e la futura (oggi ex) moglie Nicole Kidman che interpretava il ruolo di una neurochirurga.



