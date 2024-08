Ladri nella villa di Tom Hanks a Los Angeles

La casa di Tom Hanks a Los Angeles è stata svaligiata. In pieno giorno, alcuni ladri hanno spaccato un vetro e si sono introdotti nella dependance della proprietà da 26 milioni di dollari che l'attore premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump possiede con la moglie e collega di origini greco-bulgare Rita Wilson.

La coppia era fuori città e l'allarme ha lasciato pochi minuti ai rapinatori per fare razzia all'interno della casetta, che sorge vicino all'abitazione principale, in un parco di 14mila metri quadrati, su una collina di Pacific Palisades, che si affaccia sull'Oceano. L'effrazione si è verificata qualche settimana fa, ma è appena stata confermata al sito TMZ dalla Polizia di Los Angeles.

Non è l'unica mansion ad esser stata presa di mira dai ladri negli ultimi mesi. Decine di effrazioni e furti con scasso sono stati segnalati in tutta Los Angeles, tanto che Dominic Choi, capo ad interim della polizia, ha dichiarato che "le rapine continuano a tormentarci come una vera piaga criminale". La zona più presa di mira è nella San Fernando Valley, a nord della metropoli californiana, dove molte celebrities si sono trasferite perché gli spazi sono immensi e l'isolamento garantito.

Il 16 luglio, dei ladri incappucciati hanno terrorizzato la famiglia del rapper e produttore musicale Blxsby, irrompendo nella sua villa di Encino nel cuore della notte. Il musicista era in tournée e ha ricevuto una chiamata del figlio piccolo che diceva: "Penso che in casa ci siano i cattivi".

Il giorno successivo, dei criminali sono entrati nella dimora della rapper e star di OnlyFans Bhad Bhabie, saccheggiandone l'armadio e assicurandosi un ricco bottino di borse di lusso e gioielli. Il 4 luglio, l'attore e comedian Marlon Wayans ha raccontato ai fan su Instagram che i ladri gli erano entrati in casa durante notte (lui non c'era, ma uno dei suoi fratelli sì): "Cari rapinatori, risparmiate le vostre energie. Non ho nulla di valore in casa", ha scritto. Per ora, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles non ha reso noto nessun arresto in relazione a questa serie di furti con scasso che stanno terrorizzando le celebrities della città. Gli inquirenti non hanno nemmeno specificato se considerano le denunce collegate tra loro o meno.



