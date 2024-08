Cardi B di nuovo incinta, ha appena chiesto divorzio da Offset

Cardi B è di nuovo incinta. Lo ha annunciato la stessa rapper, 31 anni, su social media. La notizia è arrivata il giorno dopo la richiesta di divorzio dal marito, Offset, 32 anni, pseudonimo di Kiari Kendrell Cephus, anche lui rapper. Il matrimonio è finito dopo sei anni.

"Con ogni fine arriva un nuovo inizio - ha scritto in un post in cui mostra il pancione -. Sono grata di avere condiviso questa stagione con te, mi ha portato amore, vita e soprattutto hai dato nuova vita al mio potere. Mi hai ricordato che posso avere tutto. Mi hai ricordato che non devo scegliere tra la vita, l'amore e la mia passione...".

Non è chiaro chi sia il padre del bambino. La stessa artista ha ammesso che lei e Offset hanno continuato ad avere rapporti sessuali anche dopo la separazione. Non è escluso, quindi, che possa essere lui il padre.

La coppia ha già due figli, Kulture Kiari, di 6 anni, e Wave Set, di due anni e mezzo. Secondo quanto riferisce People, Cardi B ha richiesto di avere la custodia dei bambini.



