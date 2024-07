Il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt in ospedale

Dramma nelle vite separate di Angelina Jolie e Brad Pitt: Pax Jolie-Pitt, il figlio dei due attori, e' finito in ospedale per un incidente stradale a Los Angeles in cui e' stata coinvolta la sua bicicletta elettrica.

Jolie-Pitt che ha 20 anni, era in sella alla bici quando e' andato a sbattere contro un'auto ferma a un semaforo all'incrocio tra Los Feliz Boulevard e Hobart Boulevard. Ne' il giovane, ne' il conducente dell'auto, erano sotto l'influenza dell'alcol o di altre sostanze stupefacenti. Pax non aveva il casco e, secondo il sito di gossip Tmz, avrebbe riportato una ferita alla testa.

Jolie-Pitt e' il secondo in ordine di eta' dei sei figli di Angelina e Brad. Una settimana fa un legale della sorella Shiloh ha annunciato che la ragazza ha deciso di "cancellare" il cognome Pitt dal suo nome a causa di "eventi dolorosi" legati alla pluriennale causa di divorzio dei genitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA