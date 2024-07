Morta Hattie Wiener, promotrice del sesso con uomini più giovani

E' scomparsa Hattie Wiener, attrice, ex ballerina e sessuologa diventata famosa dopo i 70 anni per avere promosso il sesso con uomini più giovani. Aveva 88 anni e soffriva di problemi di cuore. Lo scrive il New York Times. Secondo la figlia, Rama Dunayevich, la Wiener ha scelto di morire rifiutando cibo e liquidi.

Soprannominata 'Tinder Granny e Oldest Cougar in the World', appellativi di cui lei si vantava, la sessuologa iniziò a farsi paladina del sesso con uomini più giovani dopo il divorzio nel 1984, all'epoca aveva 48 anni. Promosse il sesso anche per gli effetti benefici sulla salute. Nel 2009 pubblicò anche un libro, 'Sex and the Single Senior'.

La notorietà arrivò tuttavia nel 2010 quando le fu dedicato un documentario, 'Strange Sex'. "Mi sono resa conto - disse - che andando a letto con uomini più giovani ricominciavo di nuovo con la mia vita. Mio marito era più giovane e facevamo dell'ottimo sesso. Ora sto ripetendo quello schema solo che non è con mio marito o qualcuno della sua età". "Essere una cougar - sottolineò - o una donna anziana che fa sesso con ragazzi giovani produce tutti i tipi di stereotipi riferiti ad una donna che invecchia e la maggior parte di questi sono antisessuali.

Quindi ho preso tutti questi stereotipi e ho fatto il contrario."



