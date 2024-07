Gigi D'Alessio papà per la sesta volta, è nata Ginevra

Gigi D'Alessio è papà per la sesta volta. "Benvenuta Ginevra!" ha scritto l'artista postando sui social la targhetta d'identità del servizio neonatale con i dettagli della culla n. 171. E' nata alle 12.09 del 7 luglio, pesa 3 kg 380 ed è alta 48 cm. Tantissimi i commenti di augurio.



Ginevra è la seconda con la compagnia Denise Esposito dopo Francesco, salito sul palco per cantare insieme in uno dei concerti sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Gigi D'Alessio ha avuto Claudio, Ilaria e Luca dal matrimonio con Carmela Barbato, poi Andrea dalla relazione con Anna Tatangelo.

Ma il cantante napoletano è già anche nonno: Joseluí primo nipotino maschio figlio della secondogenita Ilaria e poi tre femmine Noemi, Sofia e Giselle, figlie del suo primogenito Claudio.

Dopo gli 8 concerti a Napoli il tour Gigi-uno come te-l'emozione continua prosegue questa estate in tutto il sud per risalire poi l'Italia con date tra novembre e dicembre con Gigi Palasport.

Domani 8 luglio è atteso a Molfetta per la prima puntata, condotta da Ilary Blasi e Alvin, di Cornetto battiti live in onda s Canale 5.



