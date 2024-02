JLo, 'ecco perché io e Affleck annullammo le nozze nel 2003'

La pressione e lo stress mandarono a monte il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck nel 2003 a tre giorni dall'altare. Lo rivela la stessa popstar nel documentario 'The Greatest Love Story Never Told'. "Io e Ben - dice JLo - ci lasciammo tre giorni prima delle nozze. Avevamo in programma un grande matrimonio, 14 damigelle e cavalieri e tre giorni prima crollammo a pezzi sotto la pressione". "Quando io e Jen ci lasciammo - aggiunge Affleck - il motivo fu l'attenzione massiccia intorno alla nostra vita privata". 'The Greatest Love Story Never Told' è dal 27 febbraio su Prime Video. Il docufilm è uscito pochi giorni dopo 'This Is Me…Now', l'ultimo album di Jennifer Lopez, e segue il suo viaggio musicale. "È stata dura per anni - spiega JLo -: non solo pensavo di aver perso l'amore della mia vita, ma anche il mio migliore amico. Non sono riuscita a parlarne per anni e quella è stata la parte più difficile".

Bennifer, come viene chiamata la coppia, si è ritrovata nel 2021 ed è finalmente arrivata all'altare nel 2022. La loro storia d'amore è il soggetto del brano 'This Is Me... Now', in cui Lopez invita anche a credere che il grande amore esiste.





