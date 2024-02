Il post Barbie, venduto a peso d'oro il nuovo film di Margot Robbie

Il prossimo film di Margot Robbie dopo Barbie e' stato venduto a peso d'oro alla Sony che all'European Foreign Market di Berlino.

Cinquanta milioni di dollari, secondo il sito Deadline, sarebbe la cifra pagata dal colosso giapponese dell'entertainment per il copione di A Big Bold Beautiful Journey in cui accanto alla Robbie dovrebbe recitare l'attore irlandese Colin Farrell, il Pinguino di Batman che l'anno scorso ha sfiorato gli Oscar con la sua performance in Gli Spiriti di Inisherin. La trama e' assolutamente top secret con pochissime indiscrezioni. Si trattera' di una fantasia romantica con la regia del sudcoreano-americano Kogonada (Pachinko e il dramma di fantascienza After Yang, quest'ultimo presentato al Sundance 2023 e in cui recita Farrell): "La storia di due che non si conoscono e dell'incredibile viaggio che li fa incontrare", si legge nella breve sinopsi diffusa dalla produzione, mentre il sito World of Reel aggiunge qualche particolare in piu': David, un newyorchese di 37 anni, si imbarca in un viaggio sulla sua Volkswagen Passat attrezzata con un Gps speciale che permette viaggi nel tempo e nello spazio. A un matrimonio upstate New York incontra Sarah, che accetta di accompagnarlo e con cui esplora passato e futuro. Quando poi i due tornano al presente "devono decidere se continuare nel mondo reale: due anime prudenti davanti a una grossa decisione".

Il copione e' firmato da Seth Reiss di The Menu. L'inizio delle riprese, questa primavera in California, e' imminente.

Protagonista del film fenomeno dell'estate (1,4 miliardi di dollari di incassi) candidato a otto Oscar tra cui quello per il miglior film (in cui figura anche come producer attraverso la sua societa' Lucky Brand, pur essendo stata snobbata come migliore attrice), la Robbie e' una delle star piu' hot del momento: il fatto che abbia scelto BbbJ come prossimo progetto non fa che aggiungere lustro alla produzione.

D'accordo, ovviamente, la Sony che a colpi di milioni di dollari ha battuto una nutrita concorrenza: "Ogni tanto in questo mestiere leggi un copione cosi' speciale e originale che ti fa volare fino all'ultima pagina", ha detto a Deadline Tom Rothman, presidente e Ceo del Motion Picture Group di Sony: "Quello di Seiss e' uno di questi copioni, mentre il cast con Margot e Colin e la superba regia di Kogonada lo rendono un progetto mandato dal cielo. Pensiamo che il pubblico abbia fame di originalita' e ci consideriamo fortunati per essercelo aggiudicato".



