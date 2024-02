Serena Williams, il mio corpo non è immagine perfetta e mi piace

Serena Williams si mostra in bikini dopo la seconda gravidanza e non teme giudizi. In quello che è un invito all'amor proprio e all'autostima, la campionessa di tennis condivide il suo percorso post partum dopo la nascita della secondogenita, Adira River, avuta con il marito Alexis Ohanian, co fondatore del sito di social news, Reddit.

In un post su Instagram, la Williams si mostra a bordo di uno yacht con in braccio la sua piccola di sei mesi. "L'amor proprio è fondamentale - scrive - ho scoperto che devo ricordarlo a me stessa lungo i diversi stadi della mia vita". "Al momento - spiega - va bene che il mio corpo non è un'immagine perfetta. Mi piace persino che sa di latte, quel latte nutre @adiraohanian (la figlia, ndr). Mi piace che sto scoprendo una nuova versione del mio corpo, è un cambiamento per cui è valsa la pena". Chiude il suo post ricordando a tutti che si è amati ma si deve iniziare da se stessi e scherzando dice, 'ora vado in palestra'.

L'atleta ha un'altra figlia, Olympia, sei anni. Durante le due gravidanze è stata sempre sincera nel condividere gli alti e bassi ed una volta ha detto di aver usato il suo latte per curare la sua pelle. "Ho delle bruciature sotto l'occhio - disse alcuni mesi fa - mi hanno suggerito di mettere ovunque il mio latte e ne ho a sufficienza. Proverò per una settimana e vediamo cosa succede". Successivamente spiegò che dopo una settimana era passato tutto e che quindi aveva funzionato.

L'anno scorso ha anche condiviso la sue difficoltà a livello di salute mentale. "Oggi non sto bene - scrisse in un post su X - e va bene non stare bene. Non possiamo esserlo tutti I giorni e sono con voi se non lo siete. C'è sempre un domani".



