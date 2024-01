Pilota dell'Air Force e' Miss America 2024

La nuova Miss America e' una pilota dell'Air Force: Madison Marsh, che rappresentava il Colorado, e' il primo ufficiale dell'aeronautica militare in servizio attivo a vincere lo storico concorso di bellezza.

"Nel tempo libero pilota aerei, cucina la pasta e legge", descrive la nuova reginetta la pagina di Miss Colorado. Erano in gara per la corona 2024 51 ragazze tra i 18 e 21 anni: una per ciascun stato Usa piu' il Distretto di Columbia. "Quando metto l'uniforme, rappresento il mio paese. Quando metto la corona rappresento la mia comunita'", ha detto la vincitrice all'Harvard Crimson, il giornale studentesco di Harvard: il tenente Marsh, laureata in fisica alla Air Force Academy, studia politica alla Harvard Kennedy School.

Il concorso Miss America e' stato fondato nel 1921 come passerella in costume da bagno. Da allora l'iniziativa ha cambiato piu' volte missione e attualmente il mandato e' di "incoraggiare giovani donne a diventare leader".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA