Renner guarito un anno dopo, brinda e torna sul set

Un anno dopo l'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, Jeremy Renner brinda alla guarigione e annuncia il ritorno sul set. L'attore ha parlato dei suoi progetti futuri con Andy Cohen e Anderson Cooper di Cnn. Il primo gennaio del 2023 rimase gravemente ferito nel suo ranch a Lake Tahoe in Nevada dopo essere stato investito in pieno dal suo spazzaneve nel tentativo di salvare il nipote che stava per essere travolto. Ha detto che tornerà a lavorare alla terza stagione della serie 'Mayor of Kingstown', mentre proprio il giorno di Capodanno è uscito il singolo di quello che sarà il suo primo album: 'Wait' fa parte di 'Love and Titanium', a cui ha lavorato nei mesi successivi all'incidente. "Abbiamo tanto da festeggiare quest'anno - ha detto Renner -, mi sento fortunato ad avere così tante cose per cui vale la pena vivere. Ho una grande famiglia, una figlia di dieci anni, avrei rattristato la vita di tante persone se fossi morto". E riguardo il suo ritorno sul set ha sottolineato: "È stato un anno meravigliosamente pieno di impegni. Credo di essere pronto e credo di essere abbastanza forte. Letteralmente torno al lavoro tra una settimana". Dopo l'incidente, la star di 'Hawkeye' ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan sul suo cammino di guarigione attraverso i social media. Lo scorso aprile è riuscito, con l'aiuto di un bastone, a camminare sul red carpet per la prima mondiale della serie di Disney+ 'Rennervations'. Lo stesso mese, in un'intervista a Diane Sawyer per il network Abc, ha descritto nei dettagli come avvenne l'incidente. Ha raccontato del dolore provato e di essere rimasto sempre cosciente e anche di aver valutato l'ipotesi dell'eutanasia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA