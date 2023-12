Il creator Khaby Lame new entry nella classifica Variety 500 top

Nella settima edizione di Variety500, un indice dei 500 leader aziendali più influenti del settore dei media, selezionati dal comitato editoriale di Variety, figurano ai primi posti tra Taylor Swift, Greta Gerwig, Jenna Ortega, Michelle Jeoh, Donna Langley chairman Nbcuniversal, l'italiano di origine senegalese Khaby Lame, il più seguito creator di TikTok, con un seguito di 162 milioni di follower sulla piattaforma social supera quelli di Charli D'Amelio e MrBeast. La sua carriera è cominciata creando spiritosi video comici durante il lockdown, quando ha entusiasmato il pubblico con i suoi "life hack" di due minuti, completi di espressioni facciali e linguaggio del corpo. La star italiana dei social media, nata in Senegal, quest'anno si è unita a “Italia's Got Talent” come giurato insieme a Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Uno dei progetti più entusiasmanti nella sua lista per il 2023 includeva diventare un personaggio nell'impero video di battaglia reale "Fortnite" - collaborando anche con il produttore Epic Games sulle sfumature della sua somiglianza - un'esperienza che il giocatore di lunga data definisce "surreale".

Ci sono anche il direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, l'ad di Banijay Marco Bassetti, l'ad Lux Vide Luca Bernabei, l'ad di Fai Cinema Paolo Del Brocco, Andrea Scrosati coo e ceo continental Europe di Fremantle e la founder (con il fratello Andrea) e ad di Leone Group, Raffaella Leone.

Con 345 persone su 500, gli americani sono i più rappresentati in Variety500, seguiti da inglesi con 59.



