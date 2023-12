JLo in un film musicale su Bacio Della Donna Ragno

Jennifer Lopez farà un film musicale che il regista e sceneggiatore di Dreamgirls e Beauty and the Beast Bill Condon ha adattato dallo show di Broadway del 1993 Il Bacio della Donna Ragno. La musica sarà firmata dalle leggende John Kander e Fred Ebb, mentre il libretto è quello di Terrence McNally, basato sul romanzo dallo stesso titolo di Manuel Puig che è già stato adattato per il grande schermo dal regista Héctor Babenco nel 1985.

Nel film con Sonja Braga e Raul Julia, William Hurt vinse l'Oscar per miglior attore e il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes per la parte del parrucchiere omosessuale Luis Molina.

Libro, film e musical sono ambientati in una prigione argentina degli anni Settanta. JLo, secondo fonti vicine alla produzione che hanno parlato con Variety, avrà la parte di Aurora, la 'donna ragno' creata dall'immaginazione di Molina, condannato a otto anni per aver corrotto un minorenne. La vita di Molina cambia completamente quando in carcere si innamora di Valentin Arregui Paz, un prigioniero politico marxista con cui deve condividere la cella.

Il nuovo film, che è finanziato indipendentemente dalla stessa Lopez, Barry Josephson di Enchanted, Tom Kirdahy, Greg Yolen e Matt Geller, sta in questi giorni cercando un attore sconosciuto per la parte di Molina: "È una opportunità per un uomo apertamente gay e effeminato, ma potrebbe essere anche qualcuno non binary dentro lo spettro trans donna", ha appreso Variety.

Le prove dovrebbero cominciare a febbraio con l'idea di cominciare a filmare in aprile in New Jersey.



