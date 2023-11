I Rolling Stones tornano in tour, 16 date in Usa

I Rolling Stones saranno di nuovo on the road negli Stati Uniti. La rock band ha annunciato le date dei concerti l'anno prossimo anche per promuovere il loro ultimo album, 'Hackney Diamonds'. Il tour prevede 16 date, la prima il 28 aprile a Houston in Texas, le altre tappe includono Las Vegas, Atlanta, Philadelphia, Los Angeles, Seattle, per citarne alcune. Il 2024 segna anche un anniversario importante per gli Stones.

Il 5 giugno del 1964 andarono alla conquista degli Usa suonando per la prima volta a San Bernardino, in California. Da allora sono passati 60 anni. Hackney Diamonds è il primo album dal 2005 per la storica band attualmente composta da Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Charlie Watts è morto nel 2021.



