Celine Dion appare in pubblico, allo stadio con i tre figli

Celine Dion torna a farsi vedere in pubblico dopo essere stata costretta a cancellare tutte le date della sua tournée a causa della rara malattia neurologica che le impedisce di esibirsi come vorrebbe. L'artista era a Las Vegas con i suoi tre figli per assistere ad una partita di hockey, in campo i Montreal Canadiens, squadra di cui è tifosa, contro i Vegas Golden Knights.+

Celine ha condiviso delle foto su Instagram in cui si mostra contenta circondata dai figli. "Io e i miei ragazzi - ha scritto in un post sia in inglese che in francese - ci siamo davvero divertiti per la visita ai Montreal Canadiens dopo la partita con i Vegas Golden Knights a Las Vegas. Hanno giocato così bene, che match!. Grazie per averci incontrato ragazzi, è stato memorabile, vi auguro una grande stagione! Celine". Nonostante abbiano giocato bene, i Montreal Canadiens non sono riuscita ad avere la meglio sulla squadra di casa.



