Scarlett Johansson denuncia: "Anch'io clonata in uno spot dall'IA"

Dopo Tom Hanks, anche Scarlett Johansson è stata clonata con l'intelligenza artificiale. Ma a differenza del divo di Forrest Gump e Salvate Soldato Ryan, che si era limitato a diffidare su Instagram chi aveva usato la sua immagine per far pubblicità ad un'assicurazione medica, l'attrice si è rivolta alla magistratura contro un app che, a sua insaputa, ne ha usato il nome e le fattezze a scopo promozionale. Lo spot di 22 secondi postato su X aveva usato veri fotogrammi di Scarlett dal film Black Widow per generare una falsa immagine della star, il tutto a beneficio dell'app Lisa AI: 90's Yearbook & Avatar che promette proprio questo: creare immagini in grado di confondere lo spettatore nel distinguere la persona in carne ed ossa o la creazione di sofisticati algoritmi. Dopo l'ingiunzione lo spot è stato ritirato dalla circolazione.





