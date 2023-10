Anche Beyoncé sul red carpet per il film di Taylor Swift

Anche Beyoncé sul tappeto rosso a Los Angeles per la prima del film concerto di Taylor Swift The Eras che ha aperto il 12 ottobre nelle sale con un giorno di anticipo a causa dell'enorme richiesta dei fan. "È stata una luce guida nella mia carriera", ha detto Taylor che si è fatta fotografare sul tappeto rosso con la star di Break My Soul: "Il fatto che sia venuta mi sembra una fiaba". Queen Bey è ovviamente la protagonista del "suo" film concerto, basato sul tour Renaissance, che debutterà al cinema il primo dicembre. Assieme le due dive della musica promettono un box office da Guinness, con incassi di centinaia di milioni di dollari il primo week end di apertura: una manna dal cielo per gli esercenti, sotto pressione a causa degli scioperi di Hollywood che hanno prosciugato di contenuti le offerte al cinema.

Con Beyoncé si sono uniti alla Swift per festeggiare l'edizione cinematografica del suo tour anche Adam Sandler, Julia Garner, Maren Morris, Flava Flav, Hayley Kiyoko, Becca Tilley, Simu Liu, Molly Sims, Jennifer Meyer e Mariska Hargitay.

Rivolgendosi individualmente agli spettatori in ciascuna delle 13 sale di un mall di Los Angeles dove il film è stato proiettato, Taylor ha spiegato come sono stati selezionati: "Hanno mostrato una dose extra di sostegno per questo tour, qualcosa di cui vi sono grata piu' di quanto possiate immaginare". Con una lunghezza di due ore e 45 minuti, di poco inferiore a quello di un vero concerto, Taylor Swift: The Eras debutta il 12 (e non più domani) alle 18 nelle sale: l'anticipo negli Usa e in Canada, ha spiegato la superstar, è dovuto "alla domanda senza precedenti". Resta ferma la data del 13 ottobre per le prime proiezioni in altri 90 Paesi. Stasera tuttavia la Swift dovrebbe disertare il cinema per recarsi a Kansas City dove la squadra di casa dei Chiefs gioca contro i Broncos di Denver. Sarebbe la terza volta in un mese che la cantante si fa vedere sugli spalti di una partita del team del presunto boyfriend Travis Kelce, anche se stavolta lui non scenderà in campo a causa di un infortunio alla caviglia subito in Minnesota.



