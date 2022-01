12 francobolli Royal Mail per i 60 anni dei Rolling Stones

I 60 anni dei Rolling Stones sono celebrati in 12 nuovi speciali francobolli di Royal Mail. I Rolling Stones sono il quarto gruppo musicale a comparire in un'emissione filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020.

La serie principale di otto francobolli presenta immagini di alcune delle loro leggendarie performance in tutto il mondo in diversi momenti della loro carriera: - Hyde Park, Londra, Regno Unito, luglio 1969 - East Rutherford, New Jersey, USA, agosto 2019 - Rotterdam, Paesi Bassi, agosto 1995 - Tokyo, Giappone, marzo 1995 - New York City, USA, luglio 1972 - Oslo, Norvegia, maggio 2014 - Knebworth, Hertfordshire, Regno Unito, agosto 1976 - Düsseldorf, Germania, ottobre 2017.

Altri quattro francobolli, presentati in un foglio in miniatura, presentano due scatti della band insieme e a due dei tanti manifesti che hanno promosso nel corso degli anni i loro tour mondiali. Per l'emissione dei francobolli, Royal Mail ha collaborato in stretto contatto con i membri della band e il loro team.

I francobolli e altri prodotti da collezione sono disponibili in pre-ordine sul sito www.royalmail.com/rollingstones e in vendita generale dal 20 gennaio 2022.

"Poche band nella storia del rock sono riuscite a ritagliarsi una carriera così ricca ed espansiva come quella dei Rolling Stones. Hanno creato alcuni degli album più iconici della musica moderna, con performance dal vivo innovative", ha commentato David Gold, direttore di Public Affairs & Policy, Royal Mail. La collaborazione è stata portata avanti con la collaborazione di Bravado, la principale divisione di brand management e lifestyle di Universal Music Group. (ANSA).